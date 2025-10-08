Muhana Mandi : हरी मिर्ची और ​भिंडी हो रहे महंगे, टमाटर व नींबू हो रहे सस्ते, आलू-प्याज के दाम स्थिर

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची फिर से महंगी बिकी। हरी मिर्ची के दाम आज 35 रुपए से 42 रुपए के बीच बोले गए। वहीं भिंडी भी महंगी बिकी। आज मंडी में भिंडी के दाम 28 से 32 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा अदरक, ग्वार फली और शिमला मिर्च पहले ही महंगे चल रहे हैं। अन्य सब्जियों के भाव आज स्थिर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू के भाव यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू 6 से 13 रुपए के बीच बिका। प्याज के भाव भी लगभग यथावत रहे। आज थोक मंडी में प्याज 9 से 18 रुपए के बीच बिका। वहीं लहसुन के दाम आज भी 20 से 60 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 16 रुपए 22
मिर्ची 35 से 38 रुपए
बारीक मिर्च 35 से 42 रुपए
फूल गोभी 20 से 30 रुपए
पत्ता गोभी 17 से 20 रुपए
करेला 25 से 30 रुपए
शिमला मिर्च 55 से 60 रुपए
नींबू 30 से 32 रुपए
लोकी 20 से 25 रुपए
भिंडी 28 से 32 रुपए
अदरक 52 से 65 रुपए
ग्वार फली 35 से 70 रुपए
बैंगन 10 से 22 रुपए
कद्दू 12 से 14 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 35 रुपए
तुरई 25 से 35 रुपए
अरबी 18 से 20 रुपए
टिंडा 35 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
आलू 6 से 13 रुपए
प्याज लोकल एमपी 9 से 14 रुपए
प्याज नासिक पुराना 15 से 17 रुपए
प्याज नासिक नया 14 से 18 रुपए
लहसुन 20 से 60 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
