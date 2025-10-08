Muhana Mandi : हरी मिर्ची और ​भिंडी हो रहे महंगे, टमाटर व नींबू हो रहे सस्ते, आलू-प्याज के दाम स्थिर

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची फिर से महंगी बिकी। हरी मिर्ची के दाम आज 35 रुपए से 42 रुपए के बीच बोले गए। वहीं ​भिंडी भी महंगी बिकी। आज मंडी में ​भिंडी के दाम 28 से 32 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा अदरक, ग्वार फली और ​शिमला मिर्च पहले ही महंगे चल रहे हैं। अन्य स​ब्जियों के भाव आज स्थिर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू के भाव यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू 6 से 13 रुपए के बीच बिका। प्याज के भाव भी लगभग यथावत रहे। आज थोक मंडी में प्याज 9 से 18 रुपए के बीच बिका। वहीं लहसुन के दाम आज भी 20 से 60 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।