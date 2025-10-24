Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : सब्जियों के दामों में आने लगी गिरावट : हरी मिर्ची, फूल गोभी व टमाटर के दाम में नरमी

जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हल्की ​गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची व फूल गोभी व टमाटर के भाव में गिरावट दिखाई दी। वहीं आलू-प्याज और लहसुन के दाम थोड़े चढ़ते दिखाई ​दिए।

2 min read

जयपुर

image

Murari

Oct 24, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में स​ब्जियों के भाव घटने लगे

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हल्की ​गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची व फूल गोभी व टमाटर के भाव में गिरावट दिखाई दी। वहीं आलू-प्याज और लहसुन के दाम थोड़े चढ़ते दिखाई ​दिए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची 20 से 40 रुपए के बीच बिकी तो टमाटर के दाम भी आज 15 से 20 रुपए के बीच रहे। इसके अलावा फूल गोभी के दाम भी आज थोड़े नरम दिखाई दिए। आज फूल गोभी 30 से 40 रुपए के बीच बिकी। वहीं दूसरी ओर आलू-प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के भाव थोड़े ऊपर दिखाई दिए। आज थोक मंडी में आलू 9 से 15 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 8 से 20 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी आज थोड़े चढ़ते दिखाई दिए। आज लहसुन के दाम थोक मंडी में 25 से 80 रुपए के बीच रहे। आज मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड से 15 रुपए 20

मिर्ची 20 से 30 रुपए

बारीक मिर्च 38 से 40 रुपए

फूल गोभी 30 से 40 रुपए

पत्ता गोभी 15 से 20 रुपए

करेला 30 से 40 रुपए

शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए

नींबू 27 से 30 रुपए

लोकी 15 से 20 रुपए

भिंडी 30 से 40 रुपए

अदरक 56 से 60 रुपए

ग्वार फली 30 से 45 रुपए

बैंगन 20 से 35 रुपए

कद्दू 14 से 18 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 25 से 30 रुपए

तुरई 20 से 25 रुपए

अरबी 16 से 18 रुपए

टिंडा 30 से 50 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

----------------------------------------------

प्याज लहसुन के दाम चढ़े

आलू 9 से 15 रुपए

प्याज लोकल एमपी 8 से 13 रुपए

प्याज नासिक पुराना 13 से 16 रुपए

प्याज नासिक नया 15 से 20 रुपए

लहसुन 25 से 80 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : सब्जियों के दामों में आने लगी गिरावट : हरी मिर्ची, फूल गोभी व टमाटर के दाम में नरमी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में 3 बड़े नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त, 17 दिन पहले ही आदेश जारी; अब अधिकारी चलाएंगे शहरी सरकार

Nagar Nigam jaipur
जयपुर

Festival Special Train: रेलवे चलाएगा कई स्पेशल ट्रेन, त्योहारों के बाद लौटने वालों को मिलेगी राहत

Train
जयपुर

भारत के ‘एडमैन’ पीयूष पांडे का निधन, जयपुर से था गहरा लगाव; 2014 में दिया था ये राजनीतिक नारा

Piyush Pandey passes away
जयपुर

2047 का हमारा राजस्थान: 1 करोड़ रोजगार, 4 शहरों में मेट्रो और हर गांव तक पहुंचेगा पानी, स्वास्थ्य-पर्यटन में बनेगा सिरमौर

Rajasthan Vision 2047
जयपुर

Govt Job: राजस्थान की इन दो भर्ती परीक्षाओं में काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन लिए वापस, जानें कारण

RSMSSB Driver Recruitment 2025
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.