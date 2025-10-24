Muhana Mandi : सब्जियों के दामों में आने लगी गिरावट : हरी मिर्ची, फूल गोभी व टमाटर के दाम में नरमी

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हल्की ​गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची व फूल गोभी व टमाटर के भाव में गिरावट दिखाई दी। वहीं आलू-प्याज और लहसुन के दाम थोड़े चढ़ते दिखाई ​दिए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची 20 से 40 रुपए के बीच बिकी तो टमाटर के दाम भी आज 15 से 20 रुपए के बीच रहे। इसके अलावा फूल गोभी के दाम भी आज थोड़े नरम दिखाई दिए। आज फूल गोभी 30 से 40 रुपए के बीच बिकी। वहीं दूसरी ओर आलू-प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के भाव थोड़े ऊपर दिखाई दिए। आज थोक मंडी में आलू 9 से 15 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 8 से 20 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी आज थोड़े चढ़ते दिखाई दिए। आज लहसुन के दाम थोक मंडी में 25 से 80 रुपए के बीच रहे। आज मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।