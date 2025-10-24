Muhana Mandi : सब्जियों के दामों में आने लगी गिरावट : हरी मिर्ची, फूल गोभी व टमाटर के दाम में नरमी

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव घटने लगे
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज हल्की गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची व फूल गोभी व टमाटर के भाव में गिरावट दिखाई दी। वहीं आलू-प्याज और लहसुन के दाम थोड़े चढ़ते दिखाई दिए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची 20 से 40 रुपए के बीच बिकी तो टमाटर के दाम भी आज 15 से 20 रुपए के बीच रहे। इसके अलावा फूल गोभी के दाम भी आज थोड़े नरम दिखाई दिए। आज फूल गोभी 30 से 40 रुपए के बीच बिकी। वहीं दूसरी ओर आलू-प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के भाव थोड़े ऊपर दिखाई दिए। आज थोक मंडी में आलू 9 से 15 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 8 से 20 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी आज थोड़े चढ़ते दिखाई दिए। आज लहसुन के दाम थोक मंडी में 25 से 80 रुपए के बीच रहे। आज मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 15 रुपए 20
मिर्ची 20 से 30 रुपए
बारीक मिर्च 38 से 40 रुपए
फूल गोभी 30 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 15 से 20 रुपए
करेला 30 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए
नींबू 27 से 30 रुपए
लोकी 15 से 20 रुपए
भिंडी 30 से 40 रुपए
अदरक 56 से 60 रुपए
ग्वार फली 30 से 45 रुपए
बैंगन 20 से 35 रुपए
कद्दू 14 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 30 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
अरबी 16 से 18 रुपए
टिंडा 30 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
----------------------------------------------
प्याज लहसुन के दाम चढ़े
आलू 9 से 15 रुपए
प्याज लोकल एमपी 8 से 13 रुपए
प्याज नासिक पुराना 13 से 16 रुपए
प्याज नासिक नया 15 से 20 रुपए
लहसुन 25 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
