जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से बारिश का मौसम बना हुआ है। इस कारण स​ब्जियों के दामों में नरमी बनी हुई। आज सवेरे प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म दिखाई ​दिए। हरी मटर आज भी महंगी बिकी। वहीं टमाटर और फूल गोभी के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम 140 से 150 रुपए के बीच रहे तो दूसरी ओर आज थोक मंडी में टमाटर 13 से 20 रुपए के बीच बिका। फूल गोभी के दामों में ​सामान्य बने रहे। आज थोक मंडी में फूल गोभी 25 से 30 रुपए के बीच बिकी। अन्य स​ब्जियों के दाम भी आज थोक मंडी में स्थिर बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज फिर से आलू-प्याज सस्ते होते दिखाई दिए। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 14 रुपए तो प्याज के दाम आज प्याज भी 12 से 21 रुपए के बीच बिका। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 30 से 80 रुपए के बीच बिका। आज थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।