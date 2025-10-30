- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज इस प्रकार रहे सब्जियों के भाव
जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से बारिश का मौसम बना हुआ है। इस कारण सब्जियों के दामों में नरमी बनी हुई। आज सवेरे प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म दिखाई दिए। हरी मटर आज भी महंगी बिकी। वहीं टमाटर और फूल गोभी के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम 140 से 150 रुपए के बीच रहे तो दूसरी ओर आज थोक मंडी में टमाटर 13 से 20 रुपए के बीच बिका। फूल गोभी के दामों में सामान्य बने रहे। आज थोक मंडी में फूल गोभी 25 से 30 रुपए के बीच बिकी। अन्य सब्जियों के दाम भी आज थोक मंडी में स्थिर बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज फिर से आलू-प्याज सस्ते होते दिखाई दिए। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 14 रुपए तो प्याज के दाम आज प्याज भी 12 से 21 रुपए के बीच बिका। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 30 से 80 रुपए के बीच बिका। आज थोक मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 13 से 15 रुपये
टमाटर देसी 15 से 20 रुपये
मटर 140 से 150 रुपये
मिर्ची 20 से 32 रुपए
बारीक मिर्च 35 से 40 रुपए
फूल गोभी 25 से 30 रुपए
पत्ता गोभी 15 से 20 रुपए
करेला 40 से 45 रुपए
शिमला मिर्च 40 से 50 रुपए
नींबू 25 से 30 रुपए
लोकी 15 से 20 रुपए
भिंडी 30 से 40 रुपए
अदरक 60 से 62 रुपए
ग्वार फली 40 से 45 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 15 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 18 से 22 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
टिंडा 45 से 50 रुपए
गाजर 30 से 40 रुपया
मूली 10 से 15 रुपया
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
-------------------------------------
आलू-प्याज सस्ते
आलू 9 से 14 रुपए
प्याज लोकल एमपी 12 से 16 रुपए
प्याज नासिक पुराना 16 से 18 रुपए
प्याज नासिक नया 18 से 21 रुपए
लहसुन 30 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग