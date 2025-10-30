Patrika LogoSwitch to English

Muhana Mandi : रिमझिम फुहारों से मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव नरम, फूल गोभी, टमाटर व आलू-प्याज सस्ते

राजधानी जयपुर में आज सवेरे से बारिश का मौसम बना हुआ है। इस कारण स​ब्जियों के दामों में नरमी बनी हुई। आज सवेरे प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म दिखाई ​दिए। हरी मटर आज भी महंगी बिकी। वहीं टमाटर और फूल गोभी के दामों में गिरावट देखने को मिली।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Oct 30, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज इस प्रकार रहे स​ब्जियों के भाव

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से बारिश का मौसम बना हुआ है। इस कारण स​ब्जियों के दामों में नरमी बनी हुई। आज सवेरे प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म दिखाई ​दिए। हरी मटर आज भी महंगी बिकी। वहीं टमाटर और फूल गोभी के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम 140 से 150 रुपए के बीच रहे तो दूसरी ओर आज थोक मंडी में टमाटर 13 से 20 रुपए के बीच बिका। फूल गोभी के दामों में ​सामान्य बने रहे। आज थोक मंडी में फूल गोभी 25 से 30 रुपए के बीच बिकी। अन्य स​ब्जियों के दाम भी आज थोक मंडी में स्थिर बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज फिर से आलू-प्याज सस्ते होते दिखाई दिए। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 14 रुपए तो प्याज के दाम आज प्याज भी 12 से 21 रुपए के बीच बिका। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 30 से 80 रुपए के बीच बिका। आज थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 13 से 15 रुपये

टमाटर देसी 15 से 20 रुपये

मटर 140 से 150 रुपये

मिर्ची 20 से 32 रुपए

बारीक मिर्च 35 से 40 रुपए

फूल गोभी 25 से 30 रुपए

पत्ता गोभी 15 से 20 रुपए

करेला 40 से 45 रुपए

शिमला मिर्च 40 से 50 रुपए

नींबू 25 से 30 रुपए

लोकी 15 से 20 रुपए

भिंडी 30 से 40 रुपए

अदरक 60 से 62 रुपए

ग्वार फली 40 से 45 रुपए

बैंगन 15 से 25 रुपए

कद्दू 15 से 18 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 18 से 22 रुपए

तुरई 20 से 25 रुपए

टिंडा 45 से 50 रुपए

गाजर 30 से 40 रुपया

मूली 10 से 15 रुपया

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-------------------------------------

आलू-प्याज सस्ते

आलू 9 से 14 रुपए

प्याज लोकल एमपी 12 से 16 रुपए

प्याज नासिक पुराना 16 से 18 रुपए

प्याज नासिक नया 18 से 21 रुपए

लहसुन 30 से 80 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

