Nepal Protest : नेपाल हिंसा से CM भजनलाल शर्मा चिंतित, जयपुर के 200 लोग फंसे, दिए ये खास निर्देश

Nepal Protest : नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बेहद खराब हैं। इस मौके को देखते हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने नेपाल में फंसे या रह रहे नागिरकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। साथ ही अपील की है कि भारत सरकार की जारी एडवाइजरी का पालन अवश्य करें। सीएम भजनलाल ने अपने सोशल मीडिया X पर लिखा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। वहां उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए हमारी सरकार नेपाल में फंसे राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मैंने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर वहां की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी ली है।