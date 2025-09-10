Nepal Protest : नेपाल हिंसा से CM भजनलाल शर्मा चिंतित, जयपुर के 200 लोग फंसे, दिए ये खास निर्देश

Nepal Protest : नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बेहद खराब हैं। इस मौके को देखते हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने नेपाल में फंसे या रह रहे नागिरकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। साथ ही अपील की है कि भारत सरकार की जारी एडवाइजरी का पालन अवश्य करें। सीएम भजनलाल ने अपने सोशल मीडिया X पर लिखा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। वहां उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए हमारी सरकार नेपाल में फंसे राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मैंने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर वहां की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी ली है।
सीएम भजनलाल ने अपने सोशल मीडिया X पर आगे लिखा कि नेपाल में रह रहे सभी प्रवासी राजस्थानियों से अपील है कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के सतत संपर्क में बने रहें और भारत सरकार द्वारा जारी की जा रही एडवाइजरी का पालन अवश्य करें। भारत सरकार प्रत्येक देशवासी की सुरक्षा तथा सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा है कि नेपाल की यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी जाए। वहां मौजूद भारतीय नागरिक अपने वर्तमान निवास स्थान पर ही सुरक्षित रहें। बेवजह सड़कों पर निकलने से बचें। साथ ही पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्हें नेपाल प्रशासन और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की एडवाइजरी का पालन करने को भी कहा गया है।
भारतीय दूतावास ने किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जिसके जरिए काठमांडू से इन हेल्पलाइन नंबरों पर भारतीय दूतावास से संपर्क किया जा सकता है।
ये नंबर इस प्रकार है :
+977-9808602881,+977-9810326134
नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। काठमांडू में धुएं और आगजनी के बीच हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस बीच नेपाल एयरपोर्ट पर जयपुर के 200 यात्री फंसे हुए है। बताया जा रहा है कि जयपुर के अजमेर रोड़ व सिरसी रोड़ के सिंवार फतेहपुरा सहित आस-पास के गांवों से 28 अगस्त को 3 धाम की यात्रा पर गए 200 यात्रियों का जत्था नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ के मंदिर से दर्शन करके रविवार सुबह नेपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे।
सिरसी रोड़ के सिंवार गांव निवासी शंभूदयाल महर्षि, बंशीधर जांगिड़ ने पूर्व पार्षद गणपत लाल यादव को फोन कर बताया कि जयपुर के आस-पास के गांवों के करीब 200 यात्री नेपाल एयरपोर्ट पर फंसे हुए है। वहां हो रहे हिंसक प्रदर्शन और कर्फ्यू से यातायात, टैक्सी वाहन और हवाई यात्राएं प्रभावित है। यात्रियों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सभी यात्रियों के परिजन चिंतित है।