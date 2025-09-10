Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Nepal Protest : नेपाल हिंसा से CM भजनलाल शर्मा चिंतित, जयपुर के 200 लोग फंसे, दिए ये खास निर्देश

Nepal Protest : नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बेहद खराब हैं। इस मौके को देखते हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने नेपाल में फंसे या रह रहे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। साथ ही अपील की है कि भारत सरकार की जारी एडवाइजरी का पालन अवश्य करें।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 10, 2025

Nepal Protest CM Bhajanlal Sharma is worried about Nepal violence 200 people from Jaipur are stranded gave these special instructions
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Nepal Protest : नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बेहद खराब हैं। इस मौके को देखते हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने नेपाल में फंसे या रह रहे नागिरकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। साथ ही अपील की है कि भारत सरकार की जारी एडवाइजरी का पालन अवश्य करें। सीएम भजनलाल ने अपने सोशल मीडिया X पर लिखा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। वहां उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए हमारी सरकार नेपाल में फंसे राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मैंने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर वहां की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी ली है।

एडवाइजरी का पालन अवश्य करें

सीएम भजनलाल ने अपने सोशल मीडिया X पर आगे लिखा कि नेपाल में रह रहे सभी प्रवासी राजस्थानियों से अपील है कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के सतत संपर्क में बने रहें और भारत सरकार द्वारा जारी की जा रही एडवाइजरी का पालन अवश्य करें। भारत सरकार प्रत्येक देशवासी की सुरक्षा तथा सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर, 30,000 रुपए का अनुदान चाहिए तो 10 सितंबर तक करें ऑफलाइन आवेदन
जयपुर
Rajasthan Farmers Relief News if you want a grant of Rs 30,000 then apply offline by 10 September

भारतीय नागरिकों के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर

भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा है कि नेपाल की यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी जाए। वहां मौजूद भारतीय नागरिक अपने वर्तमान निवास स्थान पर ही सुरक्षित रहें। बेवजह सड़कों पर निकलने से बचें। साथ ही पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्हें नेपाल प्रशासन और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की एडवाइजरी का पालन करने को भी कहा गया है।

भारतीय दूतावास ने किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जिसके जरिए काठमांडू से इन हेल्पलाइन नंबरों पर भारतीय दूतावास से संपर्क किया जा सकता है।
ये नंबर इस प्रकार है :
+977-9808602881,+977-9810326134

हेल्पलाइन नंबर। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Nepal Protest : नेपाल में जयपुर के 200 लोग फंसे

नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। काठमांडू में धुएं और आगजनी के बीच हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस बीच नेपाल एयरपोर्ट पर जयपुर के 200 यात्री फंसे हुए है। बताया जा रहा है कि जयपुर के अजमेर रोड़ व सिरसी रोड़ के सिंवार फतेहपुरा सहित आस-पास के गांवों से 28 अगस्त को 3 धाम की यात्रा पर गए 200 यात्रियों का जत्था नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ के मंदिर से दर्शन करके रविवार सुबह नेपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे।

सभी यात्रियों के परिजन चिंतित

सिरसी रोड़ के सिंवार गांव निवासी शंभूदयाल महर्षि, बंशीधर जांगिड़ ने पूर्व पार्षद गणपत लाल यादव को फोन कर बताया कि जयपुर के आस-पास के गांवों के करीब 200 यात्री नेपाल एयरपोर्ट पर फंसे हुए है। वहां हो रहे हिंसक प्रदर्शन और कर्फ्यू से यातायात, टैक्सी वाहन और हवाई यात्राएं प्रभावित है। यात्रियों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सभी यात्रियों के परिजन चिंतित है।

ये भी पढ़ें

Nepal Protest: नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच फंसे जयपुर के 200 लोग, भारत सरकार से लगाई गुहार
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 09:59 am

Published on:

10 Sept 2025 09:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Nepal Protest : नेपाल हिंसा से CM भजनलाल शर्मा चिंतित, जयपुर के 200 लोग फंसे, दिए ये खास निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.