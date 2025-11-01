राजस्थान में ‘ऑपरेशन गंजार्जन’, भेष बदल कर ANTF-NCB ने तस्करों को दिया चकमा, करोड़ों की गांजा की खेती पकड़ी

Operation Ganjarjan in Rajasthan : एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा अभियान। करीब 20 करोड़ रुपए की अवैध गांजे की खेती का भंडाफोड़ किया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने संयुक्त अभियान ‘ऑपरेशन गांजार्जन’ के तहत जनजाति बहुल क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की अवैध गांजे की खेती का भंडाफोड़ किया है। तस्करों की ओर से पश्चिमी व दक्षिणी राजस्थान, उत्तर गुजरात और पंजाब में गांजे की पैदावार को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था।