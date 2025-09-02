जयपुर में ग्रेटर नगर निगम करेगा वार्डों की रैंकिंग, फील्ड में उतरे 150 अधिकारी-कर्मचारी, कचरा फैलाने वालों से वसूला जुर्माना

Patrika Swachhata Ka Sanskar: ग्रेटर निगम सीमा क्षेत्र के सभी वार्डों में निगम अधिकारी और कर्मचारी उतरे। सोमवार सुबह 90 मिनट तक फील्ड में रहे। सफाई व्यवस्था देखी। जहां गंदगी मिली, वहां खड़े रहकर सफाई करवाई। इसके अलावा कचरा फेंकने वालों से जुर्माना भी वसूला। इसी रिपोर्ट के आधार पर ग्रेटर निगम वार्डों की रैंकिंग भी करेगा। आयुक्त गौरव सैनी ने विद्याधर नगर जोन के वार्ड 31, 33, 34 और 37 में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया।