जयपुर

Patwari Result Date: दीपावली से पहले मिलेगा सरकारी नौकरी का तोहफा, परिणाम की तिथि घोषित

Patwari Result Date: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सूचित किया है कि दीपावली से पहले पटवारी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस बार दीपावली आठ नवम्बर को है। इससे पहले परिणाम जारी होने से सफल अभ्यर्थियों के घरों में दीपावली बन जाएगी।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 18, 2025

जयपुर स्थित एक परीक्षा केन्द्र पर पटवारी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश के लिए कतार में खड़े परीक्षार्थी।
जयपुर स्थित एक परीक्षा केन्द्र पर पटवारी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश के लिए कतार में खड़े परीक्षार्थी।

Rajasthan Patwari Recruitment: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में कुल पंजीकृत 6.76 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे, इनमें से 6 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। यानी 88.88 फीसदी उपस्थिति दर्ज की गई।
परीक्षा होने के बाद परिणाम को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तिथि स्पष्ट कर दी है। बोर्ड की ओर से सूचित किया गया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम नवम्बर माह के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इस बार दीपावली आठ नवम्बर को है। ऐसे में दीपावली से पहले पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा तो सफल अभ्यर्थियों को इस बार नौकरी का तोहफा मिल जाएगा।
आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 3705 पदों पर भर्ती आयोजित की जाएगी।

image

एक पद पर इतने परीक्षार्थियों की मारामारी

पटवारी भर्ती के लिए 3705 पदों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। इनमें 6,76,011 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। ऐसे में औसत 182 परीक्षार्थियों के बीच एक सीट के लिए मुकाबला है।

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, दीपावली से पहले परिणाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सूचित किया है कि दीपावली से पहले पटवारी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस बार दीपावली आठ नवम्बर को है। इससे पहले परिणाम जारी होने से सफल अभ्यर्थियों के घरों में दीपावली बन जाएगी।

Published on:

18 Aug 2025 03:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patwari Result Date: दीपावली से पहले मिलेगा सरकारी नौकरी का तोहफा, परिणाम की तिथि घोषित

