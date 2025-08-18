Patwari Result Date: दीपावली से पहले मिलेगा सरकारी नौकरी का तोहफा, परिणाम की तिथि घोषित

Rajasthan Patwari Recruitment: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में कुल पंजीकृत 6.76 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे, इनमें से 6 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। यानी 88.88 फीसदी उपस्थिति दर्ज की गई।

परीक्षा होने के बाद परिणाम को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तिथि स्पष्ट कर दी है। बोर्ड की ओर से सूचित किया गया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम नवम्बर माह के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इस बार दीपावली आठ नवम्बर को है। ऐसे में दीपावली से पहले पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा तो सफल अभ्यर्थियों को इस बार नौकरी का तोहफा मिल जाएगा।

आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 3705 पदों पर भर्ती आयोजित की जाएगी।