जयपुर

राजस्थान विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज, 1 सितम्बर से शुरू होगा सत्र, होगी सर्वदलीय बैठक

All-Party Meeting: विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी सोलहवीं राजस्‍थान विधान सभा के चतुर्थ अधिवेशन से पूर्व विधान सभा में सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 12, 2025

Rajasthan Legislative assemble
Rajasthan Legislative assemble

Rajasthan Legislative Assembly: जयपुर। सोलहवीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ अधिवेशन 01 सितम्बर से शुरू होगा। राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि विधान सभा के इस अधिवेशन के संबंध में राज्‍यपाल हरिभाऊ बागडे ने अधिसूचना जारी कर दी है।

तैयारियों की समीक्षा

विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोलहवीं राजस्‍थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र से संबंधित विभिन्‍न तैयारियों की समीक्षा की। देवनानी ने विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा को सत्र से संबंधित विभिन्‍नव्‍यवस्‍थाओं को निर्धारित अवधि में किए जाने के आवश्यक निर्देश दिये। सत्र के दौरान राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, विधायी कार्यों एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्‍लेख प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव जैसे संसदीय कार्य भी संपादित होंगे।

राजस्थान में मानसून सक्रिय। पत्रिका फोटो।

सर्वदलीय बैठक

विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी सोलहवीं राजस्‍थान विधान सभा के चतुर्थ अधिवेशन से पूर्व विधान सभा में सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे। राजस्‍थान विधान सभा में अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने ही सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की पहल की है। विधान सभा के इतिहास में यह महत्‍वपूर्ण नवाचार है। अध्‍यक्ष देवनानी ने बताया कि सर्वदलीय बैठक के आयोजन से सभी दलों के सदस्‍यों में सकारात्‍मक विचारों के साथ पारस्‍परिक विचार-विमर्श और सामूहिक दायित्‍व का भाव बढ़ सकेगा।

Rajasthan-Heavy-rain

Published on:

12 Aug 2025 01:52 pm

राजस्थान विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज, 1 सितम्बर से शुरू होगा सत्र, होगी सर्वदलीय बैठक

