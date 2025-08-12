राजस्थान विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज, 1 सितम्बर से शुरू होगा सत्र, होगी सर्वदलीय बैठक

विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोलहवीं राजस्‍थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र से संबंधित विभिन्‍न तैयारियों की समीक्षा की। देवनानी ने विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा को सत्र से संबंधित विभिन्‍नव्‍यवस्‍थाओं को निर्धारित अवधि में किए जाने के आवश्यक निर्देश दिये। सत्र के दौरान राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, विधायी कार्यों एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्‍लेख प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव जैसे संसदीय कार्य भी संपादित होंगे।