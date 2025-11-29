रात में एसएमएस अस्पताल में पहुंची पीएचएस गायत्री राठौड़, इमरजेंसी में देखें हालात तो हुई नाराज, कहीं ये बात..

जयपुर। राजधानी के अस्पतालों में रात में अचानक हड़कंप मच गया। प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव गायत्री राठौड़ बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचीं। इमरजेंसी में सामान्य और गंभीर मरीज एक साथ लाइन में इंतजार कर रहे थे, जिनमें कुछ गंभीर मरीज दर्द से तड़पते दिखे। इस बदइंतजामी को देखकर राठौड़ ने मौके पर ही अस्पताल प्रशासन से साफ कहा कि यह सीधी लापरवाही है। उन्होंने तुरंत निर्देश देते हुए कहा कि इमरजेंसी में सामान्य और गंभीर मरीजों के लिए अलग-अलग व्यवस्था बनाई जाए और गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार बिना देरी के मिले। इस दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ दीपक माहेश्वरी व अन्य मौजूद रहें।