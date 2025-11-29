Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

रात में एसएमएस अस्पताल में पहुंची पीएचएस गायत्री राठौड़, इमरजेंसी में देखें हालात तो हुई नाराज, कहीं ये बात..

प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव गायत्री राठौड़ बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचीं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Nov 29, 2025

जयपुर। राजधानी के अस्पतालों में रात में अचानक हड़कंप मच गया। प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव गायत्री राठौड़ बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचीं। इमरजेंसी में सामान्य और गंभीर मरीज एक साथ लाइन में इंतजार कर रहे थे, जिनमें कुछ गंभीर मरीज दर्द से तड़पते दिखे। इस बदइंतजामी को देखकर राठौड़ ने मौके पर ही अस्पताल प्रशासन से साफ कहा कि यह सीधी लापरवाही है। उन्होंने तुरंत निर्देश देते हुए कहा कि इमरजेंसी में सामान्य और गंभीर मरीजों के लिए अलग-अलग व्यवस्था बनाई जाए और गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार बिना देरी के मिले। इस दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ दीपक माहेश्वरी व अन्य मौजूद रहें।

उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है और स्टाफ जस का तस है। यह व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट आदेश दिया कि मानव संसाधन बढ़ाने की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए, ताकि बढ़ते मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। इमरजेंसी में सचिव ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि इतने भीड़भाड़ वाले कमरे में गंभीर मरीजों को कैसे बेहतर इलाज मिलेगा। उन्होंने तुरंत वार्डों को पुनर्गठित करने, अतिरिक्त भीड़ कम करने और गंभीर रोगियों के लिए अलग स्पेस तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान राठौड़ ने मरीजों से भी बात की।

सचिव राठौड़ गणगौरी अस्पताल और महिला चिकित्सालय भी पहुंचीं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पतालों में साफ-सफाई की स्थिति और मेडिकल उपकरणों की हालत का भी बारीकी से निरीक्षण किया। कुछ वार्डों में सफाई में लापरवाही दिखी। इस पर सचिव ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि साफ-सफाई में लापरवाही मिली तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय है।

करीब दो घंटे तक चले इस औचक निरीक्षण के बाद सचिव ने साफ कहा कि ऐसे दौरे आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की व्यवस्थाएं कागजों पर नहीं, जमीन पर सुधरनी चाहिए। मरीजों की परेशानी से खिलवाड़ अब किसी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। राठौड़ के इस सख्त रवैये के बाद तीनों अस्पतालों में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और स्टाफ में भी चौकसी बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें

फर्जीवाड़ा: जयपुर में बन रही थी स्लीपर बस, बगैर भौतिक सत्यापन पंजीयन हो गया असम में, RTO ने दर्ज कराई FIR
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / रात में एसएमएस अस्पताल में पहुंची पीएचएस गायत्री राठौड़, इमरजेंसी में देखें हालात तो हुई नाराज, कहीं ये बात..

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Education : राजस्थान शिक्षा सचिव ने अफसरों को दिया लक्ष्य, 50 फीसदी छात्र-छात्राओं को 75 फीसदी+ अंक लाना अनिवार्य

Rajasthan Education Secretary Krishna Kunal directs officers to ensure 50 percent students score 75 percent+
जयपुर

कौन हैं संगीता आर्य? HC की टिप्पणी के बाद RPSC से इस्तीफा देने वाली सदस्य, चुनाव भी लड़ चुकीं, पति रह चुके हैं मुख्य सचिव

Sangeeta Arya
जयपुर

Jaipur: 200 करोड़ से बनी शानदार सड़क तैयार, सोमवार से फर्राटा भर सकेंगे वाहन, समय और पैसा बचेगा

Road news
जयपुर

Rajasthan: छह जिलों के 3777 गांवों में खरीफ फसल 33% से अधिक खराब, किसानों के राहत पैकेज पर लगी मुहर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म, आलू-प्याज हो रहे सस्ते तो मटर-​भिंडी और ​शिमल मिर्च महंगी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.