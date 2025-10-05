PM किसान योजना: राजस्थान के 80 लाख से अधिक किसानों को जल्द मिलेगी 21वीं किस्त, दिवाली से पहले खातों में आ सकते हैं पैसे



दरअसल, योजना की 21वीं किस्त 26 सितंबर को ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में भेजी जा चुकी है। लेकिन बाकी राज्यों के किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उनके बैंक खातों में भी ये किस्त जल्दी ही पहुंचने वाली है।

बताते चलें कि राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि में 80 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। 20वीं किस्त के तहत 80 लाख से अधिक किसानों के खाते में 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी।