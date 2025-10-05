Patrika LogoSwitch to English

PM किसान योजना: राजस्थान के 80 लाख से अधिक किसानों को जल्द मिलेगी 21वीं किस्त, दिवाली से पहले खातों में आ सकते हैं पैसे

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। राजस्थान के 80 लाख से अधिक लाभार्थियों समेत देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में दिवाली से पहले पैसे आ सकते हैं।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 05, 2025

pm kisan samman nidhi yojana

pm kisan samman nidhi yojana

PM Kisan Yojana: राजस्थान के 80 लाख से अधिक किसानों समेत देशभर के करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर खुशखबरी आई है। दरअसल, तीन राज्यों में योजना का पैसा किसानों के खातों में भेजा जा चुका है। ऐसे में अन्य राज्यों के किसानों के खाते में भी दिवाली से पहले पैसे आ जाएंगे।


दरअसल, योजना की 21वीं किस्त 26 सितंबर को ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में भेजी जा चुकी है। लेकिन बाकी राज्यों के किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उनके बैंक खातों में भी ये किस्त जल्दी ही पहुंचने वाली है।
बताते चलें कि राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि में 80 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। 20वीं किस्त के तहत 80 लाख से अधिक किसानों के खाते में 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी।


क्या है योजना का मकसद?


पीएम किसान सम्मान निधि योजना साल 2019 के दिसंबर में शुरू हुई थी। योजना का मकसद छोटे किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत हर लाभार्थी को साल में कुल छह हजार रुपए मिलते हैं। ये रुपए उन्हें दो हजार की तीन किस्तों में दिए जाते हैं।


12 करोड़ से अधिक किसान उठा रहे लाभ


फिलहाल, देश के 12 करोड़ किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। खास बात यह है कि इस योजना की राशि सही समय बिना किसी बिचौलिए के इंटरफेयर के सीधा किसानों के खाते में जाती है। अब तक इस योजना की 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।


कब जारी हुई थी आखिरी किस्त?


बताते चलें, इस योजना की आखिरी यानी 20वीं किस्त दो अगस्त 2025 को किसानों के बैंक में ट्रांसफर की गई थी। यह राशि पीएम नरेंद्र मोदी ने 9.71 करोड़ किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए डिजिटली भेजी थी। इस किस्त से भारत के किसानों को काफी फायदा होता है।


बैंक स्टेटस ऐसे चेक करें


-सबसे पहले PM किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं।
-सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें और नीचे दी गई किसी भी एक पहचान (ID) का चयन करें।
-आवश्यक जानकारी भरें और कैप्चा कोड डालें।
-डेटा प्राप्त करें पर क्लिक करें।
-इसके बाद आपकी सभी डिटेल्स और भुगतान की स्थिति (स्टेटस) स्क्रीन पर दिखाई देगी।

