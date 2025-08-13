Police Awards: एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह राष्ट्रपति पुलिस पदक से होंगे सम्मानित, 14 पुलिसकर्मियों को मिलेगा पुलिस पदक

उन्होंने बताया कि जैसलमेर से देवाराम, सेवानिवृत अति. पुलिस अधीक्षक सीआईडी, सतीश कुमार यादव अति. पुलिस अधीक्षक, कामां भरतपुर, सुरेन्द्र सिंह डिप्टी कमांडेट, एसडीआरएफ, दीपचन्द अति. पुलिस अधीक्षक पीटीएस बीकानेर, दीप्ति जोशी, पुलिस निरीक्षक, एटीएस कोटा, जयसिंह राव, पुलिस निरीक्षक सीआईडी एसबी बांसवाड़ा, मनीष चौधरी, उपनिरीक्षक, रेंज जोधपुर, हरिओम सिंह, प्लाटून कमांडर, पांचवी बटालियन, आरएसी, फतेह सिंह सेवानिवृत उपनिरीक्षक भीलवाड़ा, सुभाष चन्द्र हैड कानि. सीआईडी सीबी, जयपुर को पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे।