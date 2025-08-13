Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Police Awards: एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह राष्ट्रपति पुलिस पदक से होंगे सम्मानित, 14 पुलिसकर्मियों को मिलेगा पुलिस पदक

Police Medal List: पुलिस महानिदेशक,राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि बरकतुल्ला स्टेडियम, जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी वी.के.सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 13, 2025

जोधपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में इस बार एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं 14 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया जाएगा।
जोधपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक देकर सम्मानित किया जाएगा।

President Police Medal:जयपुर। जोधपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में इस बार एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं 14 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक,राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि बरकतुल्ला स्टेडियम, जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी वी.के.सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जैसलमेर से देवाराम, सेवानिवृत अति. पुलिस अधीक्षक सीआईडी, सतीश कुमार यादव अति. पुलिस अधीक्षक, कामां भरतपुर, सुरेन्द्र सिंह डिप्टी कमांडेट, एसडीआरएफ, दीपचन्द अति. पुलिस अधीक्षक पीटीएस बीकानेर, दीप्ति जोशी, पुलिस निरीक्षक, एटीएस कोटा, जयसिंह राव, पुलिस निरीक्षक सीआईडी एसबी बांसवाड़ा, मनीष चौधरी, उपनिरीक्षक, रेंज जोधपुर, हरिओम सिंह, प्लाटून कमांडर, पांचवी बटालियन, आरएसी, फतेह सिंह सेवानिवृत उपनिरीक्षक भीलवाड़ा, सुभाष चन्द्र हैड कानि. सीआईडी सीबी, जयपुर को पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Monsoon Alert: राजस्थान में 48 घंटे में बदलने वाला है मौसम,जानिए 15 से 22 अगस्त तक के मौसम का हाल
जयपुर
IMD warning for heavy to very heavy rain

इसी प्रकार आत्मप्रकाश हैड कानि. रिजर्व पुलिस लाइन, झुंझुनूं, बल्लू राम कानि. सीआईडी सीबी, जयपुर, सौराज सिंह मीणा, कानि. द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा तथा गुलझारी लाल कानि. कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, झुंझुंनूं को भी पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Jail Prahari Result: 6 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म, जेल प्रहरी का परीक्षा परिणाम 29 अगस्त को होगा घोषित
जयपुर
फोटो सोर्स-कर्मचारी चयन बोर्ड

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 10:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Police Awards: एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह राष्ट्रपति पुलिस पदक से होंगे सम्मानित, 14 पुलिसकर्मियों को मिलेगा पुलिस पदक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.