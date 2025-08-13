Police Awards: एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह राष्ट्रपति पुलिस पदक से होंगे सम्मानित, 14 पुलिसकर्मियों को मिलेगा पुलिस पदक

President Police Medal:जयपुर। जोधपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में इस बार एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं 14 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक,राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि बरकतुल्ला स्टेडियम, जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी वी.के.सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जैसलमेर से देवाराम, सेवानिवृत अति. पुलिस अधीक्षक सीआईडी, सतीश कुमार यादव अति. पुलिस अधीक्षक, कामां भरतपुर, सुरेन्द्र सिंह डिप्टी कमांडेट, एसडीआरएफ, दीपचन्द अति. पुलिस अधीक्षक पीटीएस बीकानेर, दीप्ति जोशी, पुलिस निरीक्षक, एटीएस कोटा, जयसिंह राव, पुलिस निरीक्षक सीआईडी एसबी बांसवाड़ा, मनीष चौधरी, उपनिरीक्षक, रेंज जोधपुर, हरिओम सिंह, प्लाटून कमांडर, पांचवी बटालियन, आरएसी, फतेह सिंह सेवानिवृत उपनिरीक्षक भीलवाड़ा, सुभाष चन्द्र हैड कानि. सीआईडी सीबी, जयपुर को पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे।
इसी प्रकार आत्मप्रकाश हैड कानि. रिजर्व पुलिस लाइन, झुंझुनूं, बल्लू राम कानि. सीआईडी सीबी, जयपुर, सौराज सिंह मीणा, कानि. द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा तथा गुलझारी लाल कानि. कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, झुंझुंनूं को भी पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।