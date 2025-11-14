Anta By Election Result: अंता उपचुनाव के बाद खाचरियावास ने नरेश मीणा को लेकर कही बड़ी बात, कांग्रेस को दी सलाह

राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अंता उपचुनाव के नतीजे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने इस बार सरकार के दो साल के कामकाज पर सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ यह चुनाव लड़ा, जबकि मतदाताओं ने हाल ही में हुए घटनाक्रमों जैसे झालावाड़ स्कूल हादसा, कफ सिरप से हुई मौतें और एसएमएस अस्पताल में लगी आग को ध्यान में रखते हुए मतदान किया।