Anta By Election Result: अंता उपचुनाव के बाद खाचरियावास ने नरेश मीणा को लेकर कही बड़ी बात, कांग्रेस को दी सलाह

राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अंता उपचुनाव के नतीजे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने इस बार सरकार के दो साल के कामकाज पर सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ यह चुनाव लड़ा, जबकि मतदाताओं ने हाल ही में हुए घटनाक्रमों जैसे झालावाड़ स्कूल हादसा, कफ सिरप से हुई मौतें और एसएमएस अस्पताल में लगी आग को ध्यान में रखते हुए मतदान किया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हुए काम आज भी लोगों की स्मृति में हैं और उसी का असर मतों में दिखाई दिया है। खाचरियावास ने प्रमोद जैन भाया की जीत का श्रेय उनके मजबूत चुनाव प्रबंधन और जमीन से जुड़े अभियान को दिया। उन्होंने कहा कि भाया हमेशा संगठित तरीके से चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत है।
साथ ही उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि मीणा को क्या हासिल हुआ, लेकिन उनका संघर्ष और जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने का साहस तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा कि किसी भी संघर्षशील व्यक्ति को कम आंकना उचित नहीं है और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को ऐसे लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने इस उपचुनाव को दोनों बड़ी पार्टियों के लिए एक सीख बताया। उनके अनुसार प्रमोद जैन भाया की जीत भाजपा के लिए चेतावनी है, जबकि नरेश मीणा का प्रदर्शन कांग्रेस और भाजपा-दोनों को यह याद दिलाता है कि तीसरी ताकत को नजरअंदाज करना राजनीतिक गलती हो सकती है।
उन्होंने कहा कि संघर्ष करने वाले युवाओं को आगे लाने पर कांग्रेस को अधिक गंभीरता से विचार करना चाहिए। खाचरियावास ने इस नतीजे को जनता की जीत करार दिया और भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जितने अधिक रोड शो मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे ने किए, उतना ही उन्हें नुकसान उठाना पड़ा।
