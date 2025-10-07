Patrika LogoSwitch to English

सूरत में 8 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी मीट: सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल करेगा मुलाकात

Rajasthan Development: सूरत में होने वाला यह कार्यक्रम जयपुर में 10 दिसंबर को होने वाले ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ के मद्देनजर किया जा रहा है।

2 min read

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Oct 07, 2025

Photo: Dipr

Photo: Dipr

Pravasi Rajasthani Meet: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 अक्टूबर को सूरत में आयोजित होने वाले ‘प्रवासी राजस्थानी मीट’ में गुजरात और सूरत में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी समुदाय से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा वहां के प्रमुख उद्यमियों एवं औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों को राजस्थान में निवेश करने और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए आमंत्रित करेंगे।

'प्रवासी राजस्थानी दिवस' में भी होगी अधिकाधिक भागीदारी

सूरत में आयोजित यह ‘प्रवासी राजस्थानी मीट’ राज्य सरकार के उस व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव सुनिश्चित और सशक्त किया जा रहा है और उन्हें राज्य की प्रगति यात्रा का भागीदार बनने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। यह आयोजन 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी किया जा रहा है।

ये भी लेंगे हिस्सा

सूरत में होने वाले ‘प्रवासी राजस्थानी मीट’ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी एवं भू-जल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आलोक गुप्ता सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे।

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना उद्देश्य

इस कार्यक्रम उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। ‘प्रवासी राजस्थानी मीट’ के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल सूरत में मौजूद फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, सिरेमिक्स और पेट्रोकेमिकल्स जैसे सेक्टर्स के प्रमुख अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा।

‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ के मद्देनजर हो रहा कार्यक्रम

सूरत में होने वाला यह कार्यक्रम जयपुर में 10 दिसंबर को होने वाले ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ के मद्देनजर किया जा रहा है। इस शृंखला में पहला कार्यक्रम दो हफ्ते पहले हैदराबाद में आयोजित किया गया था। ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ का उद्देश्य राजस्थान की विकास यात्रा में ‘कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड कॉन्ट्रिब्यूट’ के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव को और मजबूत करना है। सूरत में इस कार्यक्रम का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सहयोग से किया जा रहा है।

‘प्रवासी राजस्थानी दिवस, 2025’ के बारे में

10 दिसंबर को मनाया जाने वाला ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के वैश्विक प्रवासी समुदाय से जुडऩे की एक महत्वपूर्ण पहल है। राज्य सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रवासी राजस्थानी समुदाय से सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना और उन्हें राज्य के विकास में सहभागी बनाना है।

Updated on:

07 Oct 2025 12:04 pm

Published on:

07 Oct 2025 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सूरत में 8 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी मीट: सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल करेगा मुलाकात

