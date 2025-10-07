सूरत में 8 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी मीट: सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल करेगा मुलाकात

सूरत में होने वाला यह कार्यक्रम जयपुर में 10 दिसंबर को होने वाले ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ के मद्देनजर किया जा रहा है। इस शृंखला में पहला कार्यक्रम दो हफ्ते पहले हैदराबाद में आयोजित किया गया था। ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ का उद्देश्य राजस्थान की विकास यात्रा में ‘कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड कॉन्ट्रिब्यूट’ के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव को और मजबूत करना है। सूरत में इस कार्यक्रम का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सहयोग से किया जा रहा है।