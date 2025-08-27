नशा तस्करी पर शिकंजा कसने की तैयारी, मेडिकल स्टोर से लेकर शराब ठेकों तक होगी सघन जांच

जिला कलक्टर ने जिले में नशा मुक्ति अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा व पुलिस विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जागरूक कर भविष्य को नशामुक्त बनाना होगा। समाज कल्याण, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग करें। साथ ही निर्देश दिए कि मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हों, बिना पर्ची दवा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री रोकने के लिए औचक निरीक्षण और दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किया जाए। साथ ही शराब विक्रेताओं की तय समय व नियमों के अनुसार बिक्री सुनिश्चित करने के लिए एक्साइज विभाग सख्ती से मॉनिटरिंग करे।