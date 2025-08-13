नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बढ़ावा: अब अपनी भाषा में पढ़ेगा लाला, औरत होगी बईयर, कमीज होगी बुरसट

इस पहल के तहत एससीईआरटी ने 24 जिलों के शिक्षकों, भाषा विशेषज्ञों और बाल विकास अधिकारियों की मदद से ऐसे शब्द एकत्र किए हैं जो बच्चों के दैनिक जीवन में प्रयुक्त होते हैं। कई जिले ऐसे हैं, जिनमें आसपास के संबंधित जिलों को भी जोड़ा गया है, क्योंकि उनमें भी वही भाषा बोली जाती है। इस शब्दकोश में हिन्दी, अंग्रेज़ी व स्थानीय शब्दों के बीच त्रि-भाषीय तुलना दी गई है। आरएससीईआरटी ने भाषा मैपिंग सर्वे के अनुसार पाया की लगभग 20 प्रतिशत शिक्षक वहां की स्थानीय बोली नहीं जानते। इसलिए ऐसे जिलों में, जहां "मां बोली" (मातृभाषा/लोकल डायलैक्ट) और स्कूल की शिक्षा भाषा (आमतौर पर हिंदी) अलग हो वहां इसकी जरूरत है। हर उस जिले में अनुवाद और स्थानीय भाषा-शब्दकोश की आवश्यकता है, जहां स्कूली बच्चे और शिक्षक अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं, जिससे शिक्षण बाधित हो सकता है।