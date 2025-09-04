UP की अंतरराज्यीय गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार, राजस्थान के राधा-गोविंद मंदिर की मूर्तियां चुराकर मूंगफली के ट्रक में छिपाई, 15 घंटे में दबोचा

जयपुर के भांकरोटा के केशुपुरा स्थित राधा-गोविंद मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने उत्तर प्रदेश की एक अंतरराज्यीय गैंग के चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वारदात के 15 घंटे बाद दौसा के बयाना रोड पर ट्रक रोककर आरोपियों को दबोचा गया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई अष्टधातु की प्राचीन मूर्तियां, मुकुट, चांदी के छत्र, नकदी और वारदात में प्रयुक्त ट्रक बरामद किया है। गौरतलब है कि यह मंदिर करीब 400 वर्ष पुराना है।
डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि, गिरफ्तार आरोपियों में आगरा के पिनाहट स्थित बपरावली हसील बाह निवासी कुंदर सिंह (58), समसाबाद निवासी हिमाईपुर के अनिल केवट (33), हाकिम केवट (35) और मोहनपुरा निवासी रघुवीर सिंह (35) शामिल हैं।
वारदात के बाद क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक ट्रक दो बार चक्कर लगाते नजर आया। तकनीकी टीम ने चोरों के मूवमेंट को ट्रैक किया तो पता चला कि वारदात के बाद वे ट्रक को निवाई ले गए और उसमें मूंगफली भरकर आगरा लौट रहे हैं। उनका मकसद रास्ते में पकड़े जाने पर यह बताना था कि ट्रक सिर्फ माल लेकर जा रहा है। एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल ने बताया कि वारदात के बाद ट्रक का नंबर जुटाकर टोल नाका से जानकारी ली गई। दौसा में बयाना रोड पर ट्रक को रोका गया और उसमें सवार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आगरा लौट चुके उनके एक साथी को भी पकड़ा गया।
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने वारदात से कुछ दिन पहले मंदिर की रेकी की थी। चोरी की रात मंदिर का ताला नहीं टूटा तो झरोखे का कांच तोड़कर अंदर घुसे और मूर्तियां व अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। मंदिर के पुजारी रामस्वरूप शर्मा ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस का कहना है कि यह गैंग रेकी के बाद मंदिरों और मकानों को निशाना बनाती है। आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।