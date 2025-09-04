UP की अंतरराज्यीय गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार, राजस्थान के राधा-गोविंद मंदिर की मूर्तियां चुराकर मूंगफली के ट्रक में छिपाई, 15 घंटे में दबोचा

वारदात के बाद क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक ट्रक दो बार चक्कर लगाते नजर आया। तकनीकी टीम ने चोरों के मूवमेंट को ट्रैक किया तो पता चला कि वारदात के बाद वे ट्रक को निवाई ले गए और उसमें मूंगफली भरकर आगरा लौट रहे हैं। उनका मकसद रास्ते में पकड़े जाने पर यह बताना था कि ट्रक सिर्फ माल लेकर जा रहा है। एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल ने बताया कि वारदात के बाद ट्रक का नंबर जुटाकर टोल नाका से जानकारी ली गई। दौसा में बयाना रोड पर ट्रक को रोका गया और उसमें सवार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आगरा लौट चुके उनके एक साथी को भी पकड़ा गया।