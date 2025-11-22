Jaipur Junction : रेलवे का बड़ा अलर्ट, आज और कल जयपुर जंक्शन से नहीं गुजरेंगी ट्रेनें, जानें वजह

त्योहारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कुछ समय के लिए काम रोका था, लेकिन सीजन खत्म होते ही मेगा ट्रैफिक ब्लॉक लेकर कॉनकोर्स के दूसरे चरण का कार्य फिर शुरू कर दिया गया। इस चरण के तहत गर्डर इंस्टॉलेशन सबसे पहले प्लेटफॉर्म 6 और 7 पर लगभग पूरा हो चुका है। अब सबसे व्यस्त रहने वाले प्लेटफॉर्म 1, 2 और 3 पर भारी मशीनरी की मदद से गर्डर उठाकर फिट किए जा रहे हैं। यह कार्य रोजाना सुबह 10 बजे से शाम तक चलता है। काम की वजह से कई ट्रेनों को रद्द और आंशिक रद्द किया गया है।