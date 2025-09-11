रेलवे का तोहफा, पुणे से सांगानेर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें इस का शेड्यूल

Railway Gift : रेलवे ने पुणे से सांगानेर के मध्य साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। पुणे-सांगानेर (जयपुर) सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 24 सितम्बर से 5 नंवबर तक (7 ट्रिप) पुणे से प्रत्येक बुधवार सुबह 9.45 बजे रवाना होकर गुरुवार सुबह 5.40 बजे सांगानेर पहुंचेगी।
सांगानेर (जयपुर)-पुणे सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 25 सितम्बर से 6 नवंबर तक (7 ट्रिप) सांगानेर से प्रत्येक गुरुवार सुबह 11:35 बजे रवाना होकर शुक्रवार सुबह 9.30 बजे पुणे पहुंचेगी। इस दौरान यह ट्रेन सवाईमाधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, रतलाम, वडोदरा, अंकलेश्वर, सूरत, वलसाड, वापी, पालघर, वसई रोड, भिवंडी रोड, कल्याण समेत कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
उत्तर रेलवे के गोंडा-बुढ़वल रेलखंड पर तकनीकी कार्य के कारण साबरमती-थावे का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार साबरमती-थावे एक्सप्रेस ट्रेन 4 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर संचालित होगी।