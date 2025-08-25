Patrika LogoSwitch to English

जयपुर रेल मंडल: 29 अगस्त तक 18 ट्रेनें रद्द, कई के रूट बदले, सफर से पहले जरूर पढ़ें ये खबर

Railway News: जयपुर रेल मंडल के अटेली, काठूवास और कुंड स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 29 अगस्त तक करीब 18 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कई ट्रेनें रद्द, आंशिक रूप से रद्द और कुछ बदले मार्ग से चलेंगी।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 25, 2025

Railway News: जयपुर रेल मंडल के अटेली, काठूवास और कुंड स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 29 अगस्त तक लगभग डेढ़ दर्जन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान चार ट्रेनें बदले हुए रूट से होकर चलेंगी।


रेलवे अधिकारियों के अनुसार, फुलेरा-रेवाड़ी-फुलेरा एक्सप्रेस 29 अगस्त तक रद्द रहेगी। भिवानी-ढेहर का बालाजी-भिवानी एक्सप्रेस, रेवाड़ी-फुलेरा-रेवाड़ी एक्सप्रेस, रेवाड़ी-मदार एक्सप्रेस 20 से 29 अगस्त तक और मदार-रेवाड़ी एक्सप्रेस 20, 22, 23, 25, 26 और 28 अगस्त को (कुल 6 ट्रिप) रद्द रहेगी।

ये ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी


वहीं, मदार-रेवाड़ी एक्सप्रेस 21, 24, 27 और 29 अगस्त को (कुल 4 ट्रिप) मदार से रवाना होकर केवल फुलेरा तक ही संचालित होगी। क्योंकि फुलेरा-रेवाड़ी के बीच यह ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी। जैसलमेर-दिल्ली-जैसलमेर ट्रेन 29 अगस्त तक प्रभावित रहेगी।

बदले हुए मार्ग से चलेंगी ये ट्रेनें


चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 13, 17, 20, 24 और 27 अगस्त को, तथा गोंडा-दौराई (अजमेर) ट्रेन 26 अगस्त को अपने तय रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-अलवर-जयपुर-फुलेरा होकर चलाई जाएगी। परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनों का ठहराव अलवर, बांदीकुई, गांधीनगर जयपुर और जयपुर स्टेशन पर रहेगा।

Updated on:

25 Aug 2025 08:40 am

Published on:

25 Aug 2025 08:35 am

