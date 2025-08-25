जयपुर रेल मंडल: 29 अगस्त तक 18 ट्रेनें रद्द, कई के रूट बदले, सफर से पहले जरूर पढ़ें ये खबर

Railway News: जयपुर रेल मंडल के अटेली, काठूवास और कुंड स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 29 अगस्त तक लगभग डेढ़ दर्जन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान चार ट्रेनें बदले हुए रूट से होकर चलेंगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, फुलेरा-रेवाड़ी-फुलेरा एक्सप्रेस 29 अगस्त तक रद्द रहेगी। भिवानी-ढेहर का बालाजी-भिवानी एक्सप्रेस, रेवाड़ी-फुलेरा-रेवाड़ी एक्सप्रेस, रेवाड़ी-मदार एक्सप्रेस 20 से 29 अगस्त तक और मदार-रेवाड़ी एक्सप्रेस 20, 22, 23, 25, 26 और 28 अगस्त को (कुल 6 ट्रिप) रद्द रहेगी।
वहीं, मदार-रेवाड़ी एक्सप्रेस 21, 24, 27 और 29 अगस्त को (कुल 4 ट्रिप) मदार से रवाना होकर केवल फुलेरा तक ही संचालित होगी। क्योंकि फुलेरा-रेवाड़ी के बीच यह ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी। जैसलमेर-दिल्ली-जैसलमेर ट्रेन 29 अगस्त तक प्रभावित रहेगी।
चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 13, 17, 20, 24 और 27 अगस्त को, तथा गोंडा-दौराई (अजमेर) ट्रेन 26 अगस्त को अपने तय रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-अलवर-जयपुर-फुलेरा होकर चलाई जाएगी। परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनों का ठहराव अलवर, बांदीकुई, गांधीनगर जयपुर और जयपुर स्टेशन पर रहेगा।