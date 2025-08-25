जयपुर रेल मंडल: 29 अगस्त तक 18 ट्रेनें रद्द, कई के रूट बदले, सफर से पहले जरूर पढ़ें ये खबर



चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 13, 17, 20, 24 और 27 अगस्त को, तथा गोंडा-दौराई (अजमेर) ट्रेन 26 अगस्त को अपने तय रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-अलवर-जयपुर-फुलेरा होकर चलाई जाएगी। परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनों का ठहराव अलवर, बांदीकुई, गांधीनगर जयपुर और जयपुर स्टेशन पर रहेगा।