Festival Special Train: रेलवे चलाएगा कई स्पेशल ट्रेन, त्योहारों के बाद लौटने वालों को मिलेगी राहत

इन ट्रेनों का मार्ग मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, एनएससीबी जंक्शन गोमो, धनबाद, प्रधान खांटा जंक्शन, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, बेण्डेल और नैहाटी स्टेशनों से होकर गुजरेगा। इन ट्रेनों में 1 सैकंड एसी, 6 थर्ड एसी, 3 थर्ड एसी इकोनामी, 4 द्वितीय शयनयान और 4 साधारण श्रेणी के कोच होंगे।