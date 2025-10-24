Festival Special Train: रेलवे चलाएगा कई स्पेशल ट्रेन, त्योहारों के बाद लौटने वालों को मिलेगी राहत

ट्रेन। पत्रिका फाइल फोटो
दौसा। रेलवे ने त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। इससे यात्रियों को सफर में बेहतर सुविधा मिलेगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 04837 जोधपुर-कोलकाता स्पेशल (एक ट्रिप) जोधपुर से 24 अक्टूबर शुक्रवार को रात 10 बजे रवाना होगी और जयपुर स्टेशन पर शनिवार को 3.40 बजे आगमन व 3.50 बजे प्रस्थान करके रविवार को दोपहर 12.25 बजे कोलकाता पहुंचेगी।
वहीं, ट्रेन संख्या 04838 कोलकाता-जोधपुर स्पेशल ट्रेन 26 अक्टूबर रविवार को कोलकाता से 15.25 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर सोमवार को 22.55 बजे आगमन व 23.05 बजे प्रस्थान कर मंगलवार को सुबह 4 बजे जोधपुर पहुंचेगी।
इन ट्रेनों का मार्ग मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, एनएससीबी जंक्शन गोमो, धनबाद, प्रधान खांटा जंक्शन, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, बेण्डेल और नैहाटी स्टेशनों से होकर गुजरेगा। इन ट्रेनों में 1 सैकंड एसी, 6 थर्ड एसी, 3 थर्ड एसी इकोनामी, 4 द्वितीय शयनयान और 4 साधारण श्रेणी के कोच होंगे।
इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09702 ढेहर का बालाजी-पाटलिपुत्र अनारक्षित एकतरफा स्पेशल 24 अक्टूबर को ढेहर का बालाजी से 12.05 बजे प्रस्थान करेगी और जयपुर स्टेशन पर 12.20 बजे आगमन व 12.30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 10.30 बजे पाटलिपुत्र पहुंचेगी। इसका मार्ग जयपुर, जयपुर गांधीनगर, दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज जंक्शन, मिर्जापुर, दीनदयाल उपाध्याय और दानापुर स्टेशनों से होकर जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग