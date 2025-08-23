Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rain Alert 23 August: मौसम विभाग की आज सुबह से सातवीं चेतावनी, अब ​फिर अगले 3 घंटे में इन 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Red Alert in Rajasthan: मौसम विभाग ने दोपहर तीन बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के जयपुर, जयपुर शहर, नागौर, सीकर, टोंक व दौसा जिले में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में अगले तीन घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 23, 2025

IMD heavy rain warning

Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। चार जिलों में तो रेड अलर्ट घोषित किया है। इसके अलावा अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी है।
इसी बीच मौसम विभाग ने दोपहर तीन बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के जयपुर, जयपुर शहर, नागौर, सीकर, टोंक व दौसा जिले में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में अगले तीन घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

image

4 जिलों में रेड अलर्ट घोषित, कल भी होगी मूसलाधार

राजस्थान के कई जिलों में इन दिनों भारी व अत्यंत भारी बारिश का दौर चल रहा है। शुक्रवार को कई स्थानों पर बाढ की स्थिति पैदा हो गई। कोटा में तो सेना ने मोर्चा संभाल रखा है।
इसी बीच मौसम विभाग ने शनिवार को दोपहर बाद चार जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। इससे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड़ में आ गया है।
मौसम विभाग ने 23 अगस्त को राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और आसमान से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि कोटा संभाग और आसपास के जिलों में आज कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

बीसलपुर बांध के फिर खुले गेट

इधर भारी बारिश के चलते बीसलपुर बांध के गेट फिर से खुलने शुरू हो गए हैं। दो दिन पहले तक जहां बांध का एक गेट खुला हुआ था,वहीं शनिवार को दोपहर बाद तक छह गेट खोल दिए गए हैं। ये गेट भी दो-दो मीटर की हाइट तक खोले गए हैं।

23 Aug 2025

