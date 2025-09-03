बारिश बनी किसानों के लिए आफत, खेतों में सड़ रही बाजरे की फसल, कृषि विभाग कर रहा नुकसान का सर्वे

कोटपूतली-बहरोड़. जहां एक ओर पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है वहीं दूसरी ओर किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेतों में भरे बारिश के पानी से बाजरे की फसल बुरी तरह प्रभावित हो गई है। कई स्थानों पर खड़ी फसल गिरकर सड़ने लगी है जिससे किसानों की वर्षभर की मेहनत पर संकट मंडरा रहा है। इस सीजन में जिले में इस बार के खरीफ सीजन में 1.26 लाख हेक्टेयर में बाजरा, 1500 हेक्टेयर में ग्वार, 1545 हेक्टेयर में कपास की पैदावार की गई है। किसानों का कहना है कि इस बार बाजरे की पैदावार बेहतर रहने की उम्मीद थी लेकिन पानी भराव के कारण उत्पादन लगभग आधा होने की आशंका है। पूरी मेहनत और लागत लगाई थी लेकिन अब खेत देखकर दिल टूट रहा है। किसानों की यही पीड़ा पूरे इलाके में गूंज रही है।