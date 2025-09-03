Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

बारिश बनी किसानों के लिए आफत, खेतों में सड़ रही बाजरे की फसल, कृषि विभाग कर रहा नुकसान का सर्वे

कई स्थानों पर खड़ी फसल गिरकर सड़ने लगी है जिससे किसानों की वर्षभर की मेहनत पर संकट मंडरा रहा है।

जयपुर

MOHIT SHARMA

Sep 03, 2025

Photo: Patrika
Photo: Patrika

कोटपूतली-बहरोड़. जहां एक ओर पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है वहीं दूसरी ओर किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेतों में भरे बारिश के पानी से बाजरे की फसल बुरी तरह प्रभावित हो गई है। कई स्थानों पर खड़ी फसल गिरकर सड़ने लगी है जिससे किसानों की वर्षभर की मेहनत पर संकट मंडरा रहा है। इस सीजन में जिले में इस बार के खरीफ सीजन में 1.26 लाख हेक्टेयर में बाजरा, 1500 हेक्टेयर में ग्वार, 1545 हेक्टेयर में कपास की पैदावार की गई है। किसानों का कहना है कि इस बार बाजरे की पैदावार बेहतर रहने की उम्मीद थी लेकिन पानी भराव के कारण उत्पादन लगभग आधा होने की आशंका है। पूरी मेहनत और लागत लगाई थी लेकिन अब खेत देखकर दिल टूट रहा है। किसानों की यही पीड़ा पूरे इलाके में गूंज रही है।

कृषि विभाग की चेतावनी

कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि खेतों से पानी की निकासी नहीं हुई तो फसल पूरी तरह चौपट हो सकती है। अत: किसान खेतों में भरे हुए जल की निकासी का प्रबंध करें व खेतों में गिर चुके बाजरे की फसल को अभी नहीं काटे। मौसम खुलने पर थोड़ी धूप में गिरे हुए पौधे सही हो जाएंगे फिर काटे क्योंकि 10-5 दिन की देरी से बाजरे की फसल की कटाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी प्रकार का स्प्रे वगैरा अभी ना करें वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर किसान अब प्रशासन की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नुकसान का आंकलन कर मुआवजा दिया जाए।

ये भी पढ़ें

भारत-चीन के व्यापार संबंधों से राजस्थानी बाजार भरेंगे उड़ान,‘लोकल फॉर वोकल’ और ‘आत्मनिर्भर’ भारत से समझौता नहीं
जयपुर
Photo; Patrika Network

अभी 1700 हैक्टेयर बाजरे की फसल के नुकसान का आंकलन

जिले में कृषि सुपरवाइजर फसल के नुकसान का सर्वे कर रहे हैं। कल तक की रिपोर्ट में अभी 1700 हैक्टेयर बाजरे की फसल के नुकसान का आंकलन हुआ है, अभी 2 दिन और सर्वे किया जाएगा फिर वास्तविक नुकसान के आंकड़े आएंगे।

रामजी लाल यादव, सहायक निदेशक कृषि-कोटपूतली-बहरोड़

ये भी पढ़ें

Rajasthan Police की चेतावनी  ‘अलर्ट स्कैम’ से रहें सावधान, साइबर अपराधी नए तरीकों से कर रहे धोखाधड़ी
जयपुर
Photo: Patrika Network

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 02:48 pm

Published on:

03 Sept 2025 02:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बारिश बनी किसानों के लिए आफत, खेतों में सड़ रही बाजरे की फसल, कृषि विभाग कर रहा नुकसान का सर्वे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट