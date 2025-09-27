Weather Alert: विदाई के बाद भी झूमकर बरसे बादल, 28 सितंबर के लिए IMD का डबल अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। पिलानी (झुंझुनूं) में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 16.9 डिग्री दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 26 सितंबर को राज्य से पूर्णतः विदा हो चुका है। वहीं आगामी 2-3 दिन राज्य के उदयपुर व कोटा संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।