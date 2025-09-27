Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Alert: विदाई के बाद भी झूमकर बरसे बादल, 28 सितंबर के लिए IMD का डबल अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 28 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सलूंबर और उदयपुर में मेघगर्जन व वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 27, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में तय समय से 4 दिन पहले शुक्रवार को मानसून की विदाई हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से शनिवार को बूंदी और करौली में बारिश हुई। बूंदी के सुवासा कस्बे में करीब 10 मिनट तक तेज बारिश हुई। वहीं करौली में झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी बह निकला और मौसम सुहाना हो गया।

इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक घंटे के भीतर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं तेज हवा (20-25 KMPH) की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। पिलानी (झुंझुनूं) में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 16.9 डिग्री दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 26 सितंबर को राज्य से पूर्णतः विदा हो चुका है। वहीं आगामी 2-3 दिन राज्य के उदयपुर व कोटा संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।

विभाग ने 28 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सलूंबर और उदयपुर में मेघगर्जन व वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान के किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

सोनम वांगचुग की गिरफ्तारी पर बोले गृह राज्य मंत्री, जो कानून हाथ में लेगा, उसका कानून सम्मत इलाज किया जाएगा
अलवर

27 Sept 2025 05:51 pm

