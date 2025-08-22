Rain in Rajasthan: बारिश का बदला पैटर्न, पूरे देश में सबसे अधिक 73 प्रतिशत राजस्थान में बारिश

इसके अलावा बांसवाड़ा में 80, शेरगढ़ में 97, बारां में 72, किशनगंज में 106 और भीलवाड़ा के जहाजपुर में 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान व आसपास के एमपी के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में मानसून पुनः सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेंगी।