जयपुर

Rain in Rajasthan: बारिश का बदला पैटर्न, पूरे देश में सबसे अधिक 73 प्रतिशत राजस्थान में बारिश

Rain in Rajasthan: एक जून से 17 अगस्त तक जारी की गई इंडिया ड्राउट मॉनिटर और बीएस कैलकुलेशन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अभी तक सबसे अधिक 73 प्रतिशत तक बारिश हुई है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 22, 2025

Rain in Rajasthan
राजस्थान में सबसे अधिक बारिश (फोटो सोर्स- पत्रिका)

जयपुर। मानसून की दस्तक के बाद अभी तक देश में बारिश को लेकर अलग-अलग हालात देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर सूखा क्षेत्र तो कहीं बाढ़ के हालात तो कहीं भारी बारिश हुई है। सूखा क्षेत्र माने जाने वाले राजस्थान में अभी तक देश में सर्वाधिक बारिश हुई है।

एक जून से 17 अगस्त तक जारी की गई इंडिया ड्राउट मॉनिटर और बीएस कैलकुलेशन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अभी तक सबसे अधिक 73 प्रतिशत तक बारिश हुई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश (67%), और दिल्ली (60%) जैसे राज्य उन शीर्ष में शामिल है जहां अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई है।

कुछ बारिश वाले प्रदेश सूखे की चपेट में

इसी के विपरीत बारिश नहीं होने से देश के कुछ हिस्से सूखे से प्रभावित हैं। लद्दाख के दोनों जिले सूखे की स्थिति में हैं। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में सूखे का हिस्सा 70 प्रतिशत और पंजाब में 68 प्रतिशत है। बिहार, असम और मणिपुर के बड़े हिस्से भी कम वर्षा के कारण जूझ रहे हैं।

राजस्थान में अब भी बारिश जारी

राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। राज्य के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश का दौर चला। राजधानी में बुधवार रात को तेज बारिश का दौर रुक-रुककर गुरुवार दोपहर तक चलता रहा। जयपुर में 38.8 मिमी (डेढ़ इंच) बारिश हुई। वहीं राज्य में सबसे अधिक बारिश पाली के रानी में 131 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

इन जगहों पर इतनी बारिश

इसके अलावा बांसवाड़ा में 80, शेरगढ़ में 97, बारां में 72, किशनगंज में 106 और भीलवाड़ा के जहाजपुर में 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान व आसपास के एमपी के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में मानसून पुनः सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेंगी।

आकाशीय बिजली गिरी, मां-बेटे की मौत

दूसरी तरफ सिवाना उपखंड क्षेत्र के इंद्राणा गांव में गुरुवार सुबह पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से मंजू देवी (34) पत्नी रंगाराम देवासी व पुत्र सुनील (7) की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के शव को सिवाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।

Published on:

22 Aug 2025 08:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain in Rajasthan: बारिश का बदला पैटर्न, पूरे देश में सबसे अधिक 73 प्रतिशत राजस्थान में बारिश

