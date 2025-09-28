Rain Alert: राजस्थान के 23 जिलों में एक साथ बारिश का ‘येलो अलर्ट’, 3 घंटे के भीतर झमाझम बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने किसानों को किया सावधान

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों में एक साथ बारिश की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। साथ ही मौसम विभाग ने किसानों को आगाह किया है कि पक कर तैयार हुई फसलों को सुरक्षित कर लें। वहीं कृषि उपज मंडियों को भी मौसम विभाग ने विशेष सलाह दी है।