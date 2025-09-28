Rain Alert: राजस्थान के 23 जिलों में एक साथ बारिश का ‘येलो अलर्ट’, 3 घंटे के भीतर झमाझम बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने किसानों को किया सावधान

राजस्थान में बारिश की चेतावनी (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों में एक साथ बारिश की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। साथ ही मौसम विभाग ने किसानों को आगाह किया है कि पक कर तैयार हुई फसलों को सुरक्षित कर लें। वहीं कृषि उपज मंडियों को भी मौसम विभाग ने विशेष सलाह दी है।
मौसम विभाग की तात्कालिक चेतावनी के मुताबिक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाड़मेर और जालौर जिलों के आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन जिलों में 3 घंटे के अंदर बारिश होने की संभावना है।
साथ ही मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। इसके अलावा कहीं-कहीं पर तेज हवा 20-25 किमी प्रतिघंटा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि मेघगर्जना के दौरान सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। साथ ही बिजली से चलने वाले उपकरणों की स्विच बंद रखें।
इसके अलावा विभाग ने 'विशेष कृषि मौसम सलाह' जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि खुले आसमान में पक कर तैयार फसलों को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें, साथ ही भीगने से बचाव के उपाय करें। कृषि उपज मंडियों में खुले आसमान में रखे अनाज व जिंसों को भीगने से सुरक्षित रखने के भी समुचित उपाय करें।
मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम विदर्भ पर बना अवदाब कमजोर होकर 'वेल मार्क लो प्रेशर' में परिवर्तित हो चुका है। इसके प्रभाव से राज्य के पूर्वी व दक्षिणी भागों में आगामी 4-5 दिन मेघगर्जन के साथ बारिश होने व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक बारिश अकलेरा (झालावाड़) में 16.0 मिमी दर्ज की गई। रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
