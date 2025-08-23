Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान के 15 शहरों में तैयार होंगे नए वायु गुणवत्ता जांच केन्द्र, यहां बनेंगे सबसे पहले, जानें क्यों

Rajasthan Pollution : जयपुर सहित प्रदेश के 15 शहरों में 5 माह के भीतर नए सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (वायु गुणवत्ता जांच केन्द्र) बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे वायु प्रदूषण की सटीक जानकारी मिल सकेगी और आबोहवा की निगरानी और पुख्ता हो जाएगी।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 23, 2025

Rajasthan 15 cities built New air quality testing centers Know why it will be made first here
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Pollution : जयपुर सहित प्रदेश के 15 शहरों में 5 माह के भीतर नए सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (वायु गुणवत्ता जांच केन्द्र) बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे वायु प्रदूषण की सटीक जानकारी मिल सकेगी और आबोहवा की निगरानी और पुख्ता हो जाएगी।

सबसे पहले यहां बनेंगे

सबसे पहले अलवर, खैरथल, कोटपूतली और डीग में वायु गुणवत्ता जांच केन्द्र बनाए जाएंगे, क्योंकि ये शहर एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं। इनके बाद अन्य शहरों में स्थापित किया जाएगा। अब भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और अजमेर के किशनगढ़ में भी वायु गुणवत्ता जांच केन्द्र लगाए जाएंगे।

कोटा में अब बनाया जाएगा एक ही केन्द्र

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने पहले बहरोड़, बालोतरा और फलौदी में केन्द्र बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन अब उनकी जगह भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़ और सलूम्बर को शामिल किया गया है। कोटा में पहले दो केन्द्र बनने थे, लेकिन अब वहां एक ही केन्द्र बनाया जाएगा।

जयपुर में 4 नए केन्द्र बनेंगे

जयपुर में 4 नए केन्द्र बनेंगे और इनके शुरू होने के बाद कुल 10 केन्द्र हो जाएंगे। हालांकि इनके स्थान अभी तक तय नहीं हुए हैं। मंडल शहर में करीब 10 जगहों पर वायु गुणवत्ता जांच मोबाइल वाहन से 28 पैरामीटर पर वायु प्रदूषण की जांच पहले ही करवा चुका है।

Updated on:

23 Aug 2025 02:04 pm

Published on:

23 Aug 2025 02:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के 15 शहरों में तैयार होंगे नए वायु गुणवत्ता जांच केन्द्र, यहां बनेंगे सबसे पहले, जानें क्यों

