राजस्थान के 15 शहरों में तैयार होंगे नए वायु गुणवत्ता जांच केन्द्र, यहां बनेंगे सबसे पहले, जानें क्यों

जयपुर में 4 नए केन्द्र बनेंगे और इनके शुरू होने के बाद कुल 10 केन्द्र हो जाएंगे। हालांकि इनके स्थान अभी तक तय नहीं हुए हैं। मंडल शहर में करीब 10 जगहों पर वायु गुणवत्ता जांच मोबाइल वाहन से 28 पैरामीटर पर वायु प्रदूषण की जांच पहले ही करवा चुका है।