राजस्थान में 15 सेवाएं ऑनलाइन, फिर भी अफसर-कर्मचारी ऑफलाइन फाइलों से कर रहे भ्रष्टाचार, अब होगी सख्त कार्रवाई



-ऑनलाइन प्रक्रिया से बचने का मतलब- पारदर्शिता खत्म, भ्रष्टाचार का रास्ता खुला।

-ऑफलाइन फाइल से 'कैश में क्लियरेंस' मामले।

-ऑनलाइन में डिस्पोजल टाइम निर्धारित है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है।

-इससे फाइल अटकाने और लोगों को परेशान करने की आशंका रहती है।

-निकाय कार्यालयों में की गई रैंडम चेकिंग में पाया गया कि जिन कामों का ऑनलाइन स्टेटस 'लंबित' दिख रहा था, उनकी -फाइलें ऑफलाइन टेबल पर पड़ी थीं।

-कई मामलों में शिकायतें सरकार तक पहुंची।