Rajasthan: भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की बड़ी कार्रवाई, 3 जिलों में 3 घूसखोर अफसरों पर कसा शिकंजा

एसीबी की टीम ने ग्राम पंचायत सरमालिया के ग्राम विकास अधिकारी को छह हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ग्राम विकास अधिकारी अखिलेश कुमार ने की-मैन से उसका दो माह का बकाया मानदेय जमा करवाने के एवज में रिश्वत ली थी। जुलाई व अगस्त माह का मानदेय 24 हजार रुपए बकाया चल रहा था। इसकी एवज में ग्राम विकास अधिकारी प्रतिमाह तीन हजार के हिसाब से दो माह के छह हजार रुपए की मांग कर रहा है। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एसीबी टीम ने आरोपी को छह हजार की रिश्वत राशि लेते पकड़ा।