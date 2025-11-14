‘अंता उपचुनाव नतीजे बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत नहीं’, मदन राठौड़ ने ली हार की जिम्मेदारी, बताए पराजय के 5 कारण

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। अंता विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे जनता का जनादेश बताते हुए पूरी जिम्मेदारी स्वयं पर ली है। उन्होंने कहा कि हम हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद सुधार के प्रयास करेंगे। राठौड़ ने अंता की जनता को शांतिपूर्ण मतदान के लिए धन्यवाद दिया और विजयी कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को शुभकामनाएं भी दीं।
उन्होंने कहा कि उपचुनाव और आम चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और अंता का परिणाम किसी भी बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत नहीं देता। यह हार हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सबसे अधिक जिम्मेदारी मेरी खुद की है। राठौड़ ने कहा कि भाजपा इस पराजय को भविष्य की मजबूत छलांग से पहले की तैयारी के रूप में देख रही है। संगठन में यदि किसी सुधार या 'ऑपरेशन' की आवश्यकता होगी, तो पार्टी उसे लागू करने में देर नहीं करेगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग