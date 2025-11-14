‘अंता उपचुनाव नतीजे बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत नहीं’, मदन राठौड़ ने ली हार की जिम्मेदारी, बताए पराजय के 5 कारण

उन्होंने कहा कि उपचुनाव और आम चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और अंता का परिणाम किसी भी बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत नहीं देता। यह हार हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सबसे अधिक जिम्मेदारी मेरी खुद की है। राठौड़ ने कहा कि भाजपा इस पराजय को भविष्य की मजबूत छलांग से पहले की तैयारी के रूप में देख रही है। संगठन में यदि किसी सुधार या 'ऑपरेशन' की आवश्यकता होगी, तो पार्टी उसे लागू करने में देर नहीं करेगी।