Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

‘अंता उपचुनाव नतीजे बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत नहीं’, मदन राठौड़ ने ली हार की जिम्मेदारी, बताए पराजय के 5 कारण

अंता विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे जनता का जनादेश बताते हुए पूरी जिम्मेदारी स्वयं पर ली है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 14, 2025

Play video

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। अंता विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे जनता का जनादेश बताते हुए पूरी जिम्मेदारी स्वयं पर ली है। उन्होंने कहा कि हम हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद सुधार के प्रयास करेंगे। राठौड़ ने अंता की जनता को शांतिपूर्ण मतदान के लिए धन्यवाद दिया और विजयी कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को शुभकामनाएं भी दीं।

उन्होंने कहा कि उपचुनाव और आम चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और अंता का परिणाम किसी भी बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत नहीं देता। यह हार हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सबसे अधिक जिम्मेदारी मेरी खुद की है। राठौड़ ने कहा कि भाजपा इस पराजय को भविष्य की मजबूत छलांग से पहले की तैयारी के रूप में देख रही है। संगठन में यदि किसी सुधार या 'ऑपरेशन' की आवश्यकता होगी, तो पार्टी उसे लागू करने में देर नहीं करेगी।

राठौड़ ने बीजेपी की हार के 5 कारण बताए

  1. राठौड़ ने माना कि कांग्रेस द्वारा फैलाए गए भ्रम को पार्टी समय पर काउंटर नहीं कर सकी, जिसका सीधा असर मतदाताओं पर पड़ा।
  2. भाजपा चाहती थी कि जनता स्थानीय और सेवाभावी उम्मीदवार को आगे लाए, लेकिन संगठन जनता के बीच यह संदेश प्रभावी तरीके से नहीं पहुंचा पाया।
  3. उपचुनाव अक्सर स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। अंता क्षेत्र में विकास, स्थानीय समस्याएं और उम्मीदवार की कार्यशैली जैसे मुद्दों ने चुनावी माहौल को प्रभावित किया।
  4. राठौड़ ने संकेत दिया कि संगठनात्मक स्तर पर कहीं न कहीं कमी रह गई। ग्राउंड मैनेजमेंट और माइक्रो-लेवल रणनीति उतनी प्रभावशाली नहीं दिखी।
  5. प्रमोद जैन भाया की स्थानीय पकड़ मजबूत रही। वहीं भाजपा अपने उम्मीदवार और सरकारी कार्यों को जनता के बीच उतनी प्रभावी शैली में प्रस्तुत नहीं कर पाई।

ये भी पढ़ें

अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा- बिहार में इस वजह से हारी कांग्रेस
जयपुर
Ashok Gehlot

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Nov 2025 08:43 pm

Published on:

14 Nov 2025 08:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘अंता उपचुनाव नतीजे बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत नहीं’, मदन राठौड़ ने ली हार की जिम्मेदारी, बताए पराजय के 5 कारण

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: केन्द्र सरकार ने वी. श्रीनिवास को किया रिलीव, बन सकते हैं राजस्थान के नए मुख्य सचिव

V Srinivas
जयपुर

Bihar Election Result: बिहार चुनाव में छाए सतीश पूनिया, माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति कामयाब, नवादा में रिकॉर्ड जीत दिलाई

Satish Poonia
जयपुर

Anta By Election Result: अंता उपचुनाव में भाया की एकतरफा जीत, डोटासरा बोले- अभी तो कई बड़ी पर्चियां भी बदलेंगी

Govind Singh Dotasara
जयपुर

15 November 2025 Rashifal : आज का राशिफल (15 नवंबर) , शनि देव की कृपा से किन 4 राशियों को मिल सकता है आकस्मिक धन लाभ?

Aaj Ka Rashifal 15 November 2025
राशिफल

अंता उपचुनाव: एक नहीं 2 ‘नरेश’ थे चुनावी मैदान में, जानें दूसरे नरेश समेत किसे कितने वोट मिले

nare meena
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.