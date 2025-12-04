Rajasthan: एसआइआर का कमाल; ‘चार दिन काम–बाकी ऐश’ कहने वाला तस्कर अरेस्ट, वोटर लिस्ट में नाम कटने का झांसा देकर फांसा

आरोपी पिछले चार वर्षों से फरार था और NDPS एक्ट के चार प्रकरणों में वांछित था। एएनटीएफ को जानकारी मिली कि आरोपी को राजनीति में रुचि है और उसने दो जगह मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा रखा है। एएनटीएफ टीम ने एसआइआर टीम का सदस्य बनकर परिवार से संपर्क साधा तो पता चला कि वह महीनों तक घर नहीं आता। टीम ने उसके नहीं मिलने पर दोनों जगह से मतदाता सूची से उसका नाम कट जाने की जानकारी दी। इस पर परिजन ने शाम को गांव से बाहर होटल पर उसके आने की सूचना दी। तब आरोपी को ऑपरेशन धरा-तुंडिका के तहत ट्रेस कर पकड़ा।