Rajasthan: हाथी सवारी की दर एक हजार रुपए घटाने पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब



अधिवक्ता प्रकाश कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि पुरातत्व विभाग ने 9 जनवरी को हाथी सवारी की दर 2500 रुपए से घटाकर 1500 रुपए कर दी। याचिकाकर्ता पक्ष का कहना था कि हाथियों के रखरखाव, देखभाल और चिकित्सा पर भारी खर्च होता है। पर्यटन सीजन सीमित समय का होता है। वहीं, महावतों के परिवार की आजीविका पूरी तरह हाथी सवारी पर निर्भर है।