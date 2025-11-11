भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, 20 हजार युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, जानें पूरा प्लान

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि दिसंबर में आयोजित होने वाला ‘रोजगार उत्सव’ हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगाएगा। यह आयोजन प्रदेश की नई रोजगार नीति का प्रतीक बनेगा, जहां सरकार, उद्योग और समाज मिलकर युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेंगे। ‘रोजगार उत्सव’ के माध्यम से राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य में अब रोजगार सृजन एक निरंतर प्रक्रिया बन गई है। यह पहल न केवल बेरोजगारी को कम करेगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को भी सशक्त बनाएगी।