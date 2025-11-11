Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, 20 हजार युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, जानें पूरा प्लान

भजनलाल सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य में दिसंबर महीने में ‘रोजगार उत्सव’ आयोजित कर 20 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 11, 2025

CM-Bhajanlal-Sharma

सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। भजनलाल सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य में दिसंबर महीने में ‘रोजगार उत्सव’ आयोजित कर 20 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित भर्तियों को जल्द निस्तारित कर पात्र अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नौकरी देने के निर्देश दिए हैं।

युवा शक्ति है राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति ही राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार का प्रयास है कि हर योग्य युवा को सम्मानजनक रोजगार मिले, ताकि उसकी ऊर्जा प्रदेश निर्माण में लग सके। दिसंबर माह में राज्यभर में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों में विभिन्न विभागों की चयन प्रक्रियाएं पूरी कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

इन विभागों में दी जाएगी नियुक्तियां

मुख्यमंत्री की पहल पर रोजगार उत्सव के दौरान जेल विभाग में 900 जेल प्रहरी, पशुपालन विभाग में 2,500 पशुधन सहायक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगभग 14,000 पद, ग्रामीण विकास विभाग में करीब 2,600 पद और खान विभाग में 100 से अधिक नियुक्तियां दी जाएंगी। बता दें कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में अब तक लगभग 92 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुके हैं। दिसंबर माह में 20 हजार अतिरिक्त नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल एक लाख 12 हजार युवाओं को नियुक्तियां मिल जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया होंगी समयबद्ध और पारदर्शी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि भर्ती से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं विज्ञापन जारी करने से लेकर परीक्षा आयोजन, परिणाम घोषणा और दस्तावेज सत्यापन तक का कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कार्मिक और संसाधन लगाए जाएं ताकि किसी प्रकार की देरी न हो।

‘रोजगार उत्सव’ बनेगा नई रोजगार नीति का प्रतीक

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि दिसंबर में आयोजित होने वाला ‘रोजगार उत्सव’ हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगाएगा। यह आयोजन प्रदेश की नई रोजगार नीति का प्रतीक बनेगा, जहां सरकार, उद्योग और समाज मिलकर युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेंगे। ‘रोजगार उत्सव’ के माध्यम से राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य में अब रोजगार सृजन एक निरंतर प्रक्रिया बन गई है। यह पहल न केवल बेरोजगारी को कम करेगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को भी सशक्त बनाएगी।

Updated on:

11 Nov 2025 04:06 pm

Published on:

11 Nov 2025 04:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, 20 हजार युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, जानें पूरा प्लान

