Rajasthan Monsoon: बंगाल की खाड़ी में बन गया ऐसा तंत्र, 72 घंटे बेहाल करेगा मानसून, भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तरी राजस्थान एवं हरियाणा के आस पास के क्षेत्रों पर परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव बन गया, जिससे आगामी 48 घंटों में वर्षा में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है और कोटा, जयपुर एवं भरतपुर संभाग में तीन से पांच सितंबर तक कहीं-कहीं भारी एवं अतिभारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर एवं उदयपुर संभाग एवं दक्षिणी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। विभाग में कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।