राजस्थान की नौकरशाही में हलचल: टकराव पड़ा भारी…पंत के बाद शिखर की बारी, CMO में एसीएस अरोड़ा को सौंपी कमान

-अखिल अरोड़ा मुख्यमंत्री की 1 लंबे समय से पसंद रहे हैं। एसीएस वित्त से हटाए जाने के समय भी चर्चा थी कि उन्हें एसीएस सीएम बनाया जा सकता है। मालूम हो, योजना भवन के बेसमेंट में सोना व नकदी मिलने के मामले में अरोड़ा ईडी के रडार पर रहे हैं। सरकार बनने से पहले तक भाजपा नेताओं ने उन पर कई आरोप लगाए।

-पंत के मुख्य सचिव रहते शिखर अग्रवाल का सुधांश टकराव रहा। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में अपने पसंदीदा अफसरों की टीम बनाई।

-चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह सींवसर और अम्बरीष कुमार के बीच खींचतान चल रही थी और खींवसर उनकी शिकायत कर रहे थे।

-उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के पास पीडब्ल्यूडी व पर्यटन दोनों विभाग हैं। अब प्रवीण गुप्ता पीडब्ल्यूडी के साथ पर्यटन भी देखेंगे।

-राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का प्रमुख राजस्व सचिव रहते दिनेश कुमार से टकराव रहा और अब उन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग भेजा गया है।

-दिल्ली से लौटने पर राजेश यादव को स्वायत्त शासन विभाग दिया गया, जहां नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा से नहीं बनी। बाद में पर्यटन में भी उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से तालमेल नहीं बना।

-आईएएस आलोक गुप्ता, लंबे समय से उद्योग विभाग में रुचि नहीं ले रहे थे। वे काफी समय छुट्टी पर रहे और लौटने के बाद भी विभागीय कार्यों में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई।

-रोहित गुप्ता के पास पहले निगम की अतिरिक्त जिम्मेदारी थी, अब अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक अक्षय ऊर्जा निगम लगाया। प्रमुख ऊर्जा सचिव अजिताभ शर्मा की टीम में पहले उद्योग विभाग में थे, अब ऊर्जा में आए।