Rajasthan Cabinet Meeting: आज अहम दिन, कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले संभव, बजट सत्र और नए कानूनों का रोडमैप तय करेगी सरकार

सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो- पत्रिका)
Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान की राजनीति में बुधवार का दिन अहम माना जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज शाम चार बजे जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी।
बता दें कि इस बैठक में आगामी विधानसभा बजट सत्र की रूपरेखा तय करने के साथ-साथ सरकार के विधायी एजेंडे पर भी मंथन होगा। कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद मंत्री परिषद की अलग बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें सभी मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी।
कैबिनेट बैठक का मुख्य फोकस बजट सत्र की तैयारियों पर रहेगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्वारा सदन में पढ़े जाने वाले अभिभाषण के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल की ओर से जारी किए जाने वाले विशेष संदेश के ड्राफ्ट पर भी विस्तार से विचार-विमर्श होगा।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया, सरकार बजट सत्र को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए पहले से ही रणनीति तैयार कर रही है। उन्होंने संकेत दिए कि इस सत्र में जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों को विधायी रूप देने की तैयारी है।
कैबिनेट बैठक में कुछ नए विधेयकों के प्रारूप पर चर्चा की जा सकती है, जिन्हें बाद में विधानसभा में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव आमजन के जीवन से जुड़े प्रशासनिक, सामाजिक और विकास से संबंधित विषयों को कवर करेंगे।
कैबिनेट बैठक के बाद होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में बजट सत्र को लेकर व्यापक संवाद होगा। इसमें सभी विभागों के मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों और योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही विपक्ष द्वारा उठाए जा सकने वाले सवालों और आलोचनाओं का जवाब देने की रणनीति भी तय की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा इस बैठक में मंत्रियों को बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सत्र के दौरान सदन में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दे सकते हैं।
राजनीतिक जानकारों का मानना है, यह बैठक भजनलाल सरकार के लिए खास अहमियत रखती है, क्योंकि बजट सत्र के जरिए सरकार अपनी प्राथमिकताओं, नीतियों और आगामी कार्ययोजना को स्पष्ट रूप से सदन और जनता के सामने रखेगी।
