Rajasthan Cabinet Meeting: आज अहम दिन, कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले संभव, बजट सत्र और नए कानूनों का रोडमैप तय करेगी सरकार

कैबिनेट बैठक के बाद होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में बजट सत्र को लेकर व्यापक संवाद होगा। इसमें सभी विभागों के मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों और योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही विपक्ष द्वारा उठाए जा सकने वाले सवालों और आलोचनाओं का जवाब देने की रणनीति भी तय की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा इस बैठक में मंत्रियों को बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सत्र के दौरान सदन में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दे सकते हैं।