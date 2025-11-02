राजस्थान में बदलेगा यूडी टैक्स सिस्टम, कलेक्शन के लिए ‘सूरत मॉडल’ की अफसर करेंगे स्टडी

न जीआइएस आधारित सर्वे, न एकीकृत सॉफ्टवेयर सिस्टम। निजी कंपनियों को काम सौंपा, पर उनसे भी पूरी टैक्स वसूली नहीं हो पाई। नगरीय निकाय लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वे समय पर जनता को मूलभूत सुविधा तक नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे हालात के बीच सरकार अब टैक्स कलेक्शन के सूरत मॉडल पर स्टडी शुरू कर रही है। आठ अफसरों की टीम अगले सप्ताह सूरत जाएगी। इसके बाद महाराष्ट्र जा सकते हैं। स्टडी में सूरत और राजस्थान मॉडल के फायदे और कमियां की तुलनात्मक स्थिति बताएंगे। साथ ही टैक्स सिस्टम सुधार की संभावना का विस्तृत प्लान के साथ-साथ स्थायी राजस्व सिस्टम के लिए नीतिगत सुझाव भी देंगे। संभावना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर यूडी टैक्स के दायरे में प्रदेश की ज्यादा प्रॉपर्टी दायरे में आ जाएंगी।