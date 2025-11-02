Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में बदलेगा यूडी टैक्स सिस्टम, कलेक्शन के लिए ‘सूरत मॉडल’ की अफसर करेंगे स्टडी

Rajasthan : राजस्थान में नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार अब टैक्स कलेक्शन के 'सूरत मॉडल' पर स्टडी शुरू कर रही है। आठ अफसरों की टीम अगले सप्ताह सूरत जाएगी। अभी करीब 17 लाख संपत्तियां टैक्स के दायरे से बाहर हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 02, 2025

Rajasthan change UD tax system now study will be done on Surat model of collection

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान में नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। करीब डेढ़ दशक पुराने सर्वे और बिखरे टैक्स सिस्टम के कारण प्रदेश के नगरीय निकाय राजस्व संकट से जूझ रहे हैं। बहरहाल 3.76 लाख संपत्तियां टैक्स के दायरे में हैं, जबकि करीब 17 लाख बाहर हैं।

न जीआइएस आधारित सर्वे, न एकीकृत सॉफ्टवेयर सिस्टम। निजी कंपनियों को काम सौंपा, पर उनसे भी पूरी टैक्स वसूली नहीं हो पाई। नगरीय निकाय लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वे समय पर जनता को मूलभूत सुविधा तक नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे हालात के बीच सरकार अब टैक्स कलेक्शन के सूरत मॉडल पर स्टडी शुरू कर रही है। आठ अफसरों की टीम अगले सप्ताह सूरत जाएगी। इसके बाद महाराष्ट्र जा सकते हैं। स्टडी में सूरत और राजस्थान मॉडल के फायदे और कमियां की तुलनात्मक स्थिति बताएंगे। साथ ही टैक्स सिस्टम सुधार की संभावना का विस्तृत प्लान के साथ-साथ स्थायी राजस्व सिस्टम के लिए नीतिगत सुझाव भी देंगे। संभावना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर यूडी टैक्स के दायरे में प्रदेश की ज्यादा प्रॉपर्टी दायरे में आ जाएंगी।

अभी ये प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में…

300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय भू-खंड
100 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल वाले व्यावसायिक भू-खंड
इससे छोटे भू-खंडधारी टैक्स स्लैब दायरे से बाहर हैं

नगरीय विकास कर एकत्रित करने पर जोर

केन्द्र सरकार के नए नियमों के तहत 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत निकायों को मिलने वाली राशि को यूडी टैक्स से जोड़ दिया है। निर्धारित से कम यूडी टैक्स लेने वाले निकायों को केन्द्र सरकार राशि नहीं देगा। अच्छा काम करने वाले निकायों को इंसेंटिव देने का भी प्रावधान किया गया है।

करीब डेढ़ वर्ष पहले आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्कालीन सचिव जयपुर आए थे। उन्होंने भी नगरीय निकायों को नगरीय विकास कर एकत्रित करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत जताई थी।

इस तरह जानेंगे टैक्स का सूरत मॉडल

1- सूरत नगर निगम की जीआइएस आधारित सर्वे और टैक्स निर्धारण प्रणाली का अध्ययन।
2- सॉफ्टवेयर, डेटा बैंक और वार्षिक टैक्स संग्रहण प्रक्रिया की समीक्षा।
3- टैक्स वसूली में पारदर्शिता, दक्षता और जनसहभागिता बढ़ाने के उपायों का अध्ययन करेंगे।
4- 100 प्रतिशत टैक्स नेटवर्किंग की रणनीति समझेंगे।
5- इसके बाद महाराष्ट्र का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जहां टैक्स कवरेज 100 प्रतिशत है।

जिनसे टैक्स ले रहे, उन्हें क्या दे रहे सुविधा?

1- निकाय जिन लोगों से टैक्स ले रहे हैं, क्या उन तक पूरी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है।
2- ऐसे कई लोग हैं जो निकायों की मनमानी से परेशान हैं। ऐसे निकायों को सुधारने के लिए मैकेनिज्म क्या होगा।
3- अभी प्रदेश के 312 नगरीय निकायों से सालाना 400 से 500 करोड़ रुपए यूडी टैक्स आ रहा है, जबकि सरकार सुविधाओं के आधार पर टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा 1200 से 1500 करोड़ रुपए के बीच लाना चाहती है।

ये भी पढ़ें

Weather Update : राजस्थान के इन जिलों में 2-3-4 नवंबर को झमाझम बारिश का IMD अलर्ट, 5 नवंबर से फिर पलटेगा मौसम
जयपुर
Weather Update IMD Prediction 2-3-4 November Rajasthan these districts heavy rain 5 November weather change again

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 08:20 am

Published on:

02 Nov 2025 08:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में बदलेगा यूडी टैक्स सिस्टम, कलेक्शन के लिए ‘सूरत मॉडल’ की अफसर करेंगे स्टडी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: वॉशरूम जाने को निकली चौथी कक्षा की बच्ची चौथी मंजिल से क्यों कूदी, किसी के पास नहीं जवाब, रुला रहा CCTV फुटेज

जयपुर

Wedding Scam: विवाह के नाम पर साइबर ठगी, मोबाइल हो रहा है हैक, इन 5 तरीकों से ऐसे बचें

cyber security
जयपुर

Rajasthan: राजे-रजवाड़ों के दौर में शुरू हुआ था रेल का सफर… कई मोड़ से गुजरा, जयपुर के पहले रेलवे स्टेशन के 150 साल पूरे

जयपुर

एकल पट्टा प्रकरण: शांति धारीवाल को क्लीन चिट के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में सुनवाई की छूट, जांच पर पाबंदी नहीं

Shanti Dhariwal
जयपुर

राजस्थान पुलिस: बड़ा फेरबदल, 180 RPS अधिकारियों का रातों-रात तबादला, और सूचियां आने की उम्मीद

reshuffle in Rajasthan Police
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.