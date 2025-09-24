राजस्थान कांग्रेस से बड़ी खबर, सभी जिलों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, एआइसीसी ने शुरू की प्रक्रिया

Rajasthan Congress : राजस्थान कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एआइसीसी ने ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत प्रदेश के 50 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को गति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए अन्य राज्यों से 30 वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है, जिन्हें जिलों में जाकर स्थानीय नेताओं से संवाद कर तीन-तीन नामों का पैनल तैयार करना है।
राजस्थान में हाल ही में बनाए गए 10 नए जिलों में पहली बार जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, जबकि 40 पुराने जिलों में भी नए सिरे से नियुक्तियां होंगी। तैयार पैनल दिल्ली भेजा जाएगा, जहां एआइसीसी स्तर पर विचार-विमर्श के बाद अंतिम निर्णय राहुल गांधी लेंगे।
इससे संगठन में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कई पुराने जिलाध्यक्षों को हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के संगठन विस्तार और स्थानीय स्तर पर सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस अब अपनी जड़ों को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।