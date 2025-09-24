Patrika LogoSwitch to English

शॉर्ट्स
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान कांग्रेस से बड़ी खबर, सभी जिलों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, एआइसीसी ने शुरू की प्रक्रिया

Rajasthan Congress : राजस्थान कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस संगठन में हलचल हुई तेज। विचार-विमर्श के बाद अंतिम निर्णय राहुल गांधी ​ही लेंगे।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 24, 2025

Rajasthan Congress : राजस्थान कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एआइसीसी ने ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत प्रदेश के 50 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को गति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए अन्य राज्यों से 30 वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है, जिन्हें जिलों में जाकर स्थानीय नेताओं से संवाद कर तीन-तीन नामों का पैनल तैयार करना है।

विचार-विमर्श के बाद अंतिम निर्णय लेंगे राहुल गांधी

राजस्थान में हाल ही में बनाए गए 10 नए जिलों में पहली बार जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, जबकि 40 पुराने जिलों में भी नए सिरे से नियुक्तियां होंगी। तैयार पैनल दिल्ली भेजा जाएगा, जहां एआइसीसी स्तर पर विचार-विमर्श के बाद अंतिम निर्णय राहुल गांधी लेंगे।

कांग्रेस संगठन में हलचल तेज

इससे संगठन में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कई पुराने जिलाध्यक्षों को हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के संगठन विस्तार और स्थानीय स्तर पर सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस अब अपनी जड़ों को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।

24 Sept 2025 07:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान कांग्रेस से बड़ी खबर, सभी जिलों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, एआइसीसी ने शुरू की प्रक्रिया

