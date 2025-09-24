राजस्थान कांग्रेस से बड़ी खबर, सभी जिलों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, एआइसीसी ने शुरू की प्रक्रिया

Rajasthan Congress : राजस्थान कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एआइसीसी ने ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत प्रदेश के 50 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को गति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए अन्य राज्यों से 30 वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है, जिन्हें जिलों में जाकर स्थानीय नेताओं से संवाद कर तीन-तीन नामों का पैनल तैयार करना है।