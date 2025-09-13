Constable Exam: राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज-कल, ऐसी रहेगी जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था, हेल्पलाइन नंबर जारी

Constable Recruitment Exam: जयपुर: कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 के लिए शनिवार और रविवार को जयपुर शहर में विशेष यातायात व्यवस्था की जाएगी। दोनों दिनों में हजारों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे। शनिवार को शहर में 96 और रविवार को 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
परीक्षा केंद्रों के आसपास अभ्यर्थियों और उनके परिजन को केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करने की अनुमति होगी। रविवार, 14 सितंबर को जलमहल से दशहरा मैदान तक एक रैली भी प्रस्तावित है। यह रैली दिल्ली रोड, ट्रांसपोर्ट नगर और गोविंद मार्ग से होकर गुजरेगी।
ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचे और रैली मार्ग से बचकर आएं। अभ्यर्थी किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1095, 2565630, 2561256 या व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 8764866972 पर संपर्क कर सकते हैं।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा-2025 के परीक्षार्थियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने खातीपुरा, सांगानेर, दुर्गापुरा, सवाईमाधोपुर, बांदीकुई, नागौर समेत कई शहरों के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इससे परीक्षार्थियों को आवागमन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 13 सितंबर को परीक्षा स्पेशल ट्रेन भगत की कोठी (जोधपुर) - खातीपुरा (जयपुर) - भगत की कोठी (जोधपुर), हिसार - खातीपुरा (जयपुर), रेवाड़ी - जयपुर, भगत की कोठी (जोधपुर) - दुर्गापुरा, नागौर - खातीपुरा (जयपुर), नागौर - सांगानेर, बांदीकुई - जयपुर, जयपुर - सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर - खातीपुरा (जयपुर), 13 और 14 सितंबर को सवाईमाधोपुर - जयपुर, जयपुर - रेवाड़ी, जयपुर - बांदीकुई, बीकानेर - चूरू परीक्षा स्पेशल ट्रेन संचालित होगी।
वहीं, 14 सितंबर को सांगानेर - नागौर, खातीपुरा (जयपुर) - श्रीगंगानगर, खातीपुरा (जयपुर) - हिसार ट्रेन संचालित होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 04737 (बीकानेर - चूरू परीक्षा स्पेशल) भी चलाई जाएगी। यह ट्रेन 13 और 14 सितंबर को (दो ट्रिप) बीकानेर से शाम 7:05 बजे रवाना होकर रात 10:10 बजे चूरू पहुंचेगी।
इसी तरह से गाड़ी संख्या 04738 (चूरू - बीकानेर परीक्षा स्पेशल) ट्रेन 13 और 14 सितंबर को (दो ट्रिप) चूरू से रात 10:45 बजे रवाना होकर प्रात: 01:45 बजे बीकानेर पहुंचेगी। दोनों रेल सेवाएं मार्ग में श्रीडूंगरगढ़ और रतनगढ़ स्टेशनों पर ठहरेंगी।