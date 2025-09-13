Constable Exam: राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज-कल, ऐसी रहेगी जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था, हेल्पलाइन नंबर जारी



रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 13 सितंबर को परीक्षा स्पेशल ट्रेन भगत की कोठी (जोधपुर) - खातीपुरा (जयपुर) - भगत की कोठी (जोधपुर), हिसार - खातीपुरा (जयपुर), रेवाड़ी - जयपुर, भगत की कोठी (जोधपुर) - दुर्गापुरा, नागौर - खातीपुरा (जयपुर), नागौर - सांगानेर, बांदीकुई - जयपुर, जयपुर - सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर - खातीपुरा (जयपुर), 13 और 14 सितंबर को सवाईमाधोपुर - जयपुर, जयपुर - रेवाड़ी, जयपुर - बांदीकुई, बीकानेर - चूरू परीक्षा स्पेशल ट्रेन संचालित होगी।