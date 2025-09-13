Patrika LogoSwitch to English

Constable Exam: राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज-कल, ऐसी रहेगी जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था, हेल्पलाइन नंबर जारी

Constable Recruitment Exam: जयपुर सहित प्रदेश भर में दो दिवसीय कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन शनिवार से शुरू हो गया है। परीक्षा में राजधानी जयपुर के विभिन्न केंद्रों पर दोनों दिन कुल 1,42,076 अभ्यर्थी बैठेंगे।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 13, 2025

Rajasthan constable recruitment
Rajasthan constable recruitment 2025

Constable Recruitment Exam: जयपुर: कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 के लिए शनिवार और रविवार को जयपुर शहर में विशेष यातायात व्यवस्था की जाएगी। दोनों दिनों में हजारों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे। शनिवार को शहर में 96 और रविवार को 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।


परीक्षा केंद्रों के आसपास अभ्यर्थियों और उनके परिजन को केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करने की अनुमति होगी। रविवार, 14 सितंबर को जलमहल से दशहरा मैदान तक एक रैली भी प्रस्तावित है। यह रैली दिल्ली रोड, ट्रांसपोर्ट नगर और गोविंद मार्ग से होकर गुजरेगी।


ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचे और रैली मार्ग से बचकर आएं। अभ्यर्थी किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1095, 2565630, 2561256 या व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 8764866972 पर संपर्क कर सकते हैं।

13 Sept 2025 07:26 am

