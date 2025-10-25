राजस्थान में निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी फीस पर नकेल, ज्यादा शुल्क लेने पर 12% ब्याज सहित लौटानी होगी, संबद्धता होगी खत्म



इसकी जानकारी एनएमसी एवं डीसीआई को भी दी जाएगी। यह आदेश मुख्य रूप से निजी चिकित्सा कॉलेजों की ओर से अवैध अतिरिक्त शुल्क वसूली की शिकायतों के आधार पर जारी किया गया है। विशेष रूप से यूजी काउंसलिंग बोर्ड की वेबसाइट पर कुछ निजी कॉलेजों ने 15 प्रतिशत सीटों को मैनेजमेंट सीट बताकर अतिरिक्त शुल्क दर्शाया है। जो शुल्क नियामक समिति की ओर से अधिकृत नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना है, जिसमें शिक्षा को लाभकारी व्यवसाय बनाने पर रोक लगाई गई है।