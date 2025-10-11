Rajasthan News: डॉक्टरों को रास आया कमीशन का रोग स्टोर, खरीद, मैनपावर सप्लाई का भोग

राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े अस्पतालों में डॉक्टरी के बजाय ’’पावरफुल पोस्ट’’ की चाह बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि यहां सीनियर डॉक्टर इलाज से ज्यादा रुचि प्रशासनिक कुर्सियों में दिखा रहे हैं। कोई खरीद विभाग संभाल रहा है तो कोई मैनपावर और फाइनेंस का काम। पद और सिफारिश के हिसाब से पावरफुल जगह पाने की इस रेस में डॉक्टरों से लेकर नर्सेज तक शामिल हैं। अकेले एसएमएस कॉलेज में 50 डॉक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टरी के साथसाथ विभागीय खरीद, भवन टेनेंस,एचआर, सर्विस रिकॉर्ड, मेडिकल स्टोर, वर्कशॉप, बायोमेडिकल और इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवीजन जैसे गैरचिकित्सकीय कामों में लगे हैं। इनमें 25 डॉक्टर तो एसएमएस में ही हैं। ज्यादा डिमांड खरीद-मैनपावर से जुड़े कामों की रहती है। शेष डॉक्टर कॉलेज से संबद्ध 9 अन्य अस्पतालों के हैं। इनमें कई ऐसे भी हैं जो सर्जरी, मेडिसिन या ऑर्थोपेडिक जैसे विभागों में पदस्थ हैं, लेकिन ओपीडी से ज्यादा वक्त ऑफिस और बैठक में दे रहे हैं।