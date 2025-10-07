SMS Hospital Fire : एसएमएस की घटना के बाद अन्य राज्यों पर एक नजर, कहीं फायर सेफ्टी फेल, कहीं इमरजेंसी निकास तक नहीं

SMS Hospital Fire : जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में रविवार रात को आग लगने की घटना के बाद सोमवार को पत्रिका टीम ने देश के अन्य राज्यों के बड़े अस्पतालों में व्यवस्थाएं टटोली तो कमोबेश एक जैसी लापरवाही सामने आई। राजस्थान के झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, अजमेर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, सीकर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और अलवर समेत अधिकांश जिलों में फायर फाइटिंग सिस्टम या तो जर्जर हैं, या सिर्फ दिखावे के लिए लगे हैं। कई अस्पतालों के पास फायर एनओसी तक नहीं है।