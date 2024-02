राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कही बड़ी बात, बोले - अकबर महान नहीं था

Submitted by:

Rajasthan Education Minister Big Statement : राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कही बड़ी बात। मदन दिलावर ने कहा, अकबर महान नहीं था। यह सुनकर लोग आश्चर्य चकित हो गए। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गरम हो गया।

Madan Dilawar said Akbar was not Great : राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कही बड़ी बात। एक नहीं कई मुद्दों पर बेबाक बयान दिए। जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गरम हो गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुगल सम्राट महान नहीं थे, उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट ने मीना बाजार की अवधारणा दी थी, जो महिलाओं को लेने जाते थे। गुरुवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, उसने (अकबर) जो कुछ भी किया है, उसके बाद वह महान कैसे हो सकता है? अकबर बिल्कुल भी महान नहीं था। शिक्षा मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ स्कूली पाठ्य पुस्तकों में चन्द्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को "आतंकवादी" कहा जा रहा है।शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, अगर देशभक्तों को आतंकवादी के रूप में पढ़ाया जाता है, तो इसका हमारे बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन चीजों को ठीक करने के लिए बदलाव किए जाएंगे। सभी छात्रों को अब एक जैसी वर्दी पहननी होगी।शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, मुझे हिजाब से कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की पोशाक पहन सकता है, लेकिन छात्रों को निर्धारित स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूलों में प्रवेश की अनुमति होगी। लेकिन अगर किसी छात्र को कोई आपत्ति है, तो वह किसी अन्य स्कूल में जा सकता है, जहां एक समान छूट दी गई है।आईएएनएस के अनुसार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि फिलहाल राजस्थान में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा, मैं पाठ्यक्रम में बदलाव के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जहां भी हमारे पूर्वजों के बारे में कोई विवादास्पद हिस्सा या भ्रामक जानकारी है, तो उन हिस्सों को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाना चाहिए। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पितृ पूजा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केवल 14 दिन बचे हैं। हमें जल्द से जल्द सभी तैयारियां करनी होंगी।