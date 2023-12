Rajasthan Election 2023 : चुनाव में इस बार कितने फीसद नोटा वोट पड़े, जानकर रह जाएंगे दंग

जयपुरPublished: Dec 05, 2023 10:43:33 am Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

What percentage of NOTA votes in Rajasthan Election : राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी नोटा वोट डाले गए हैं। नोटा का प्रावधान इसलिए बनाया गया है कि अगर जनता को प्रत्याशियों से खुश नहीं है तो वह नोटा के जरिए उन्हें नकार सके।

Rajasthan Election 2023 - NOTA