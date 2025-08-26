राजस्थान में 22 जिलों के किसानों को दिन में मिल रही बिजली, 3 करोड़ लोग पेयजल से लाभांवित

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में राम जल सेतु लिंक परियोजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस परियोजना से लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और लगभग 3 करोड़ लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 22 जिलों में वर्तमान में किसानों को दिन के समय बिजली प्रदान की जा रही है और वर्ष 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सरकार ने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना लागू कर दी है, जो कि किसानों और छोटे उपभोक्ताओं के लिए राहत का एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह घोषणा विकसित राजस्थान 2047 के उद्देश्य के तहत की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकगण और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर इन योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य जल और ऊर्जा के स्थिर व व्यापक वितरण के माध्यम से जनकल्याण सुनिश्चित करना है।
इन पहलों से पूर्वी राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की समस्या को काफी हद तक हल करने की उम्मीद है। साथ ही किसानों को दिन में बिजली मिलने से कृषि कार्यों में सुविधा और उत्पादन में वृद्धि भी होने की संभावना है। मुफ्त बिजली योजना से उन परिवारों को विशेष लाभ मिलेगा, जिनकी बिजली खपत सीमित है।