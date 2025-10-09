Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Farmers Tour: विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए राजस्थान के किसान, सीखेंगे कृषि और डेयरी क्षेत्र में नवाचार

Denmark agriculture visit: डेनमार्क के लिए रवाना हुआ राजस्थान का 38 किसानों का दल, तीन मंत्री भी साथ।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 09, 2025

Denmark agriculture visit: जयपुर। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत राज्य के 38 प्रगतिशील किसानों का दल बुधवार को डेनमार्क के लिए रवाना हुआ। यह दल तीन मंत्रियों और कई वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में राजधानी नई दिल्ली से डेनमार्क के कोपेनहेगन के लिए प्रस्थान किया। इस दौरे का उद्देश्य कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन के क्षेत्र में नवीन तकनीकों और नवाचारों का अध्ययन करना है, ताकि राजस्थान के किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि की जा सके।

दल का नेतृत्व पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत कर रहे हैं। उनके साथ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटा राम देवासी, पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल, और कृषि विपणन निदेशक राजेश कुमार चौहान सहित कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभागों के 9 वरिष्ठ अधिकारी भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं।

इस दल में भरतपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, सीकर और उदयपुर कृषि संभाग से 4-4 किसान, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जालोर और कोटा से 3-3 किसान, तथा जयपुर से 6 किसान शामिल हैं। कुल 38 प्रगतिशील किसान इस अध्ययन दौरे में भाग ले रहे हैं।

मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि यह दौरा राज्य के कृषकों की क्षमता वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 12 अक्टूबर तक यह दल डेनमार्क के कृषि एवं डेयरी क्षेत्र में हो रहे नवाचारों का अवलोकन करेगा और वहां की संस्थाओं से बैठकें करेगा। लौटने के बाद दल द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें राजस्थान की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लाभदायक तकनीक और नीतियों को अपनाने की सिफारिशें की जाएंगी। यह दल 14 अक्टूबर को नई दिल्ली लौटेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Oct 2025 09:13 am

Published on:

09 Oct 2025 09:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Farmers Tour: विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए राजस्थान के किसान, सीखेंगे कृषि और डेयरी क्षेत्र में नवाचार

