Rajasthan Farmers Tour: विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए राजस्थान के किसान, सीखेंगे कृषि और डेयरी क्षेत्र में नवाचार

मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि यह दौरा राज्य के कृषकों की क्षमता वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 12 अक्टूबर तक यह दल डेनमार्क के कृषि एवं डेयरी क्षेत्र में हो रहे नवाचारों का अवलोकन करेगा और वहां की संस्थाओं से बैठकें करेगा। लौटने के बाद दल द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें राजस्थान की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लाभदायक तकनीक और नीतियों को अपनाने की सिफारिशें की जाएंगी। यह दल 14 अक्टूबर को नई दिल्ली लौटेगा।