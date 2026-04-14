Rajasthan : राजस्थान में केसर बाटी, चाय, शुगर, घी, हल्दी, नमकीन और रोस्टेड चने में जानलेवा मिलावट, 17 उत्पाद किए गए बैन

1- केसर बाटी

निर्माता : रस रसना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर

2- चाय

निर्माता : शिव शक्ति टी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल

3- शुगर बॉयल्ड कंफेक्शनरी

निर्माता : नगद नारायण फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर

4- हल्दी

फर्म : श्री साई मसाले वाला भरतपुर

5- रोस्टेड चना

निर्माता : आरके कम्पनी गुरुग्राम, हरियाणा

6- नमकीन तीखा मीठा मिक्स

निर्माता : बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड, राऊ पीथमपुर लिंक रोड, इंदौर

7- घी

निर्माता : आरडी इंडस्ट्रीज, जींद हरियाणा

8- घी

निर्माता : गिरधर मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड पानीपत, हरियाणा

9- घी

निर्माता : कृष्णा फूड प्रोडक्शन, झज्जर, हरियाणा

10- घी

निर्माता : धेनुश्री डेयरी प्रोडक्ट्स लूणी, जोधपुर

11- घी

निर्माता : प्रथम ट्रेडिंग कंपनी भिवानी, हरियाणा

12- घी

निर्माता : मारुति एग्रो इंडस्ट्रीज मुक्तसर, पंजाब

13- घी

निर्माता : प्रगति फूड प्रोडक्ट्स भिवानी, हरियाणा

14- घी : 15 लीटर, 500 मिली, 200 मिली, 01 लीटर

निर्माता : श्याम मिल्क फूड प्रोडक्शंस, पाली

15- घी : 500 मिलीलीटर जार

निर्माता फर्म – राम फ़ूड प्रोडक्ट, हिसार (हरियाणा)

16- घी :

निर्माता : गिरधर मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड, जलपर, जिला पानीपत (हरियाणा)।