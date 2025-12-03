Mahesh Joshi: पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 900 करोड़ घोटाले में 7 महीने बाद बड़ी राहत

ED का आरोप है कि जोशी ने बेटे की फर्म को लोन दिलाने के नाम पर 55 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। बचाव पक्ष ने कहा कि यह पूरी राशि वापस कर दी गई है, जो साबित करता है कि इसे रिश्वत के रूप में लेना सही नहीं ठहराया जा सकता। यदि यह अवैध धन होता, तो लौटाया क्यों जाता। इस सवाल का ED के पास जवाब नहीं है।