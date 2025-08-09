Mahesh Joshi Update : पूर्व मंत्री महेश जोशी की बेल पर सुनवाई पूरी, राजस्थान हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा फैसला, जानें कब?

न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने महेश जोशी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। महेश जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी आर बाजवा व अधिवक्ता स्नेहदीप ने कोर्ट में कहा कि अन्य आरोपी पीयूष जैन, संजय बडाया, पदम चन्द जैन व महेश मित्तल सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश से जमानत पर रिहा हो गए।