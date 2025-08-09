9 अगस्त 2025,

शनिवार

जयपुर

Mahesh Joshi Update : पूर्व मंत्री महेश जोशी की बेल पर सुनवाई पूरी, राजस्थान हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा फैसला, जानें कब?

Mahesh Joshi Update : जल जीवन मिशन मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। जमानत पर राजस्थान हाईकोर्ट बाद में फैसला सुनाएगा। जानें कब?...

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 09, 2025

Rajasthan former minister Mahesh Joshi Hearing on bail completed Rajasthan High Court will give its decision later
पूर्व मंत्री महेश जोशी। फाइल फोटो पत्रिका

Mahesh Joshi Update : हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत पर 3 दिन तक सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट में याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन अभी राहत नहीं मिली।

अन्य आरोपी जमानत पर रिहा हुए

न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने महेश जोशी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। महेश जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी आर बाजवा व अधिवक्ता स्नेहदीप ने कोर्ट में कहा कि अन्य आरोपी पीयूष जैन, संजय बडाया, पदम चन्द जैन व महेश मित्तल सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश से जमानत पर रिहा हो गए।

राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला, इन उपभोक्ताओं को 17000 रुपए सब्सिडी देगी सरकार
जयपुर
Rajasthan free electricity New formula these consumers will get Rs 17000 subsidy Bhajanlal Government

जमानत पर दोनों पक्षों में हुई बहस

याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज एफआइआर में आरोपी नहीं बनाया गया और इसी एफआइआर के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। ईडी की ओर से अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने कहा कि केवल सह आरोपियों को जमानत मिल जाना, याचिकाकर्ता की जमानत का आधार नहीं हो सकता।

Rajasthan : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, आइआइटी जोधपुर को सौंपा जाएगा जयपुर का कोचिंग हब
जयपुर
Rajasthan Government Big Decision Jaipur coaching hub will be handed over to IIT Jodhpur Why

Published on:

09 Aug 2025 09:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Mahesh Joshi Update : पूर्व मंत्री महेश जोशी की बेल पर सुनवाई पूरी, राजस्थान हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा फैसला, जानें कब?

