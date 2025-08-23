Rajasthan: ‘गुड बाय माय लाइफ…’, वीडियो अपलोड करके सुसाइड कर रही थी महिला, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

थानाधिकारी सवाई सिंह तंवर ने बताया कि नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलते ही डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर महिला हैड कांस्टेबल कमला देवी, कांस्टेबल मुकेश गोरा, कृष्ण लाल, ईआर प्रभारी कांस्टेबल विक्रम लोकेशन के आधार पर निवारू खारड़ा की ढाणी कृष्ण विहार स्थित मकान पर पहुंचे तो महिला को गेट खोलने के लिए समझाया, जब कमरा नहीं खोला तो कांस्टेबल विक्रम सैनी व मुकेश गौरा ने गेट तोड़ अंदर प्रवेश किया तो महिला डेढ वर्षीय बच्चे के साथ बदहवास हालत में मिली।