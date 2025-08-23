Rajasthan: ‘गुड बाय माय लाइफ…’, वीडियो अपलोड करके सुसाइड कर रही थी महिला, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

पुलिस नियंत्रण कक्ष में शुक्रवार दोपहर सूचना मिली कि एक महिला आत्महत्या का प्रयास कर रही है। उसने ‘गुड बाय माय लाइफ’ लिखकर कुछ गोलियां खाने का वीडिया भेजा। नियंत्रण कक्ष की सूचना पर तत्काल करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह तंवर पुलिस के साथ कृष्ण विहार खारड़ा की ढाणी निवारू पहुंचे और मकान के कमरे का गेट तोड़कर महिला की जान बचाई।
थानाधिकारी सवाई सिंह तंवर ने बताया कि नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलते ही डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर महिला हैड कांस्टेबल कमला देवी, कांस्टेबल मुकेश गोरा, कृष्ण लाल, ईआर प्रभारी कांस्टेबल विक्रम लोकेशन के आधार पर निवारू खारड़ा की ढाणी कृष्ण विहार स्थित मकान पर पहुंचे तो महिला को गेट खोलने के लिए समझाया, जब कमरा नहीं खोला तो कांस्टेबल विक्रम सैनी व मुकेश गौरा ने गेट तोड़ अंदर प्रवेश किया तो महिला डेढ वर्षीय बच्चे के साथ बदहवास हालत में मिली।
उसे तत्काल निवारू स्थित निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। पूछताछ में महिला ने बताया कि घटना के समय उसका पति काम पर गया था। पुलिस ने बताया कि मानसिक अवसाद के कारण महिला ने आत्महत्या के प्रयास का कदम उठाया लेकिन पुलिस ने समय रहते उसकी जान बचा ली। कालवाड़ एसएचओ कविता ने भी अस्पताल पहुंचकर महिला से समझाइश की।