Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: ‘गुड बाय माय लाइफ…’, वीडियो अपलोड करके सुसाइड कर रही थी महिला, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

पूछताछ में महिला ने बताया कि घटना के समय उसका पति काम पर गया था। पुलिस ने बताया कि मानसिक अवसाद के कारण महिला ने आत्महत्या के प्रयास का कदम उठाया।

जयपुर

Santosh Trivedi

Aug 23, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पत्रिका)

पुलिस नियंत्रण कक्ष में शुक्रवार दोपहर सूचना मिली कि एक महिला आत्महत्या का प्रयास कर रही है। उसने ‘गुड बाय माय लाइफ’ लिखकर कुछ गोलियां खाने का वीडिया भेजा। नियंत्रण कक्ष की सूचना पर तत्काल करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह तंवर पुलिस के साथ कृष्ण विहार खारड़ा की ढाणी निवारू पहुंचे और मकान के कमरे का गेट तोड़कर महिला की जान बचाई।

थानाधिकारी सवाई सिंह तंवर ने बताया कि नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलते ही डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर महिला हैड कांस्टेबल कमला देवी, कांस्टेबल मुकेश गोरा, कृष्ण लाल, ईआर प्रभारी कांस्टेबल विक्रम लोकेशन के आधार पर निवारू खारड़ा की ढाणी कृष्ण विहार स्थित मकान पर पहुंचे तो महिला को गेट खोलने के लिए समझाया, जब कमरा नहीं खोला तो कांस्टेबल विक्रम सैनी व मुकेश गौरा ने गेट तोड़ अंदर प्रवेश किया तो महिला डेढ वर्षीय बच्चे के साथ बदहवास हालत में मिली।

ये भी पढ़ें

कोटा: सूदखोरों से परेशान युवक ने घर पर की आत्महत्या, 8 पेज के सुसाइड नोट में छोड़े सबूत
कोटा
image

उसे तत्काल निवारू स्थित निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। पूछताछ में महिला ने बताया कि घटना के समय उसका पति काम पर गया था। पुलिस ने बताया कि मानसिक अवसाद के कारण महिला ने आत्महत्या के प्रयास का कदम उठाया लेकिन पुलिस ने समय रहते उसकी जान बचा ली। कालवाड़ एसएचओ कविता ने भी अस्पताल पहुंचकर महिला से समझाइश की।

ये भी पढ़ें

कोटा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया सुसाइड, सॉरी के साथ 8 पन्नों का लिखा नोट, पुलिस ने कब्जे में लिया मोबाइल-लैपटॉप
कोटा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Aug 2025 02:03 pm

Published on:

23 Aug 2025 02:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: ‘गुड बाय माय लाइफ…’, वीडियो अपलोड करके सुसाइड कर रही थी महिला, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.