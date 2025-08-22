Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक कल, इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन से जुड़े कुछ अहम फैसलों पर भी चर्चा हो सकती है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की थी, ऐसे में उनकी ओर से मिले सुझावों को भी कैबिनेट एजेंडे में जगह मिल सकती है। वहीं, किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार कोई राहतभरा कदम उठा सकती है। बिजली दरों, सिंचाई सुविधाओं और फसल बीमा योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।