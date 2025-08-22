Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक कल, इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

Rajasthan Cabinet Meeting: माना जा रहा है कि सरकार सत्र से पहले कई अहम बिलों को कैबिनेट से मंजूरी दिलवाना चाहती है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग से जुड़े प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 22, 2025

Cm Bhajanlal Sharma
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बैठक दोपहर दो बजे बुलाई गई है, जबकि मंत्रिपरिषद की बैठक तीन बजे होगी। खास बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है, जब एक सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है।

माना जा रहा है कि सरकार सत्र से पहले कई अहम बिलों को कैबिनेट से मंजूरी दिलवाना चाहती है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग से जुड़े प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं।

कई अहम मुद्दों पर हो सकता है निर्णय

सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन से जुड़े कुछ अहम फैसलों पर भी चर्चा हो सकती है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की थी, ऐसे में उनकी ओर से मिले सुझावों को भी कैबिनेट एजेंडे में जगह मिल सकती है। वहीं, किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार कोई राहतभरा कदम उठा सकती है। बिजली दरों, सिंचाई सुविधाओं और फसल बीमा योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।

पिछली कैबिनेट में लिए गए थे ये निर्णय

पिछली कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई अहम निर्णय लिए थे, जिनमें शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करना, चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करना और विभिन्न जिलों में प्रशासनिक पुनर्गठन शामिल था। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार आमजन से जुड़े मुद्दों पर बड़े फैसले ले सकती है।

विपक्ष हमलावर

उधर, विपक्ष ने भी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित है और जमीनी स्तर पर काम की गति धीमी है। विधानसभा सत्र नजदीक होने के कारण सरकार विपक्ष के सवालों का सामना करने के लिए ठोस निर्णय लेना चाहेगी।

आज जारी हो सकता है बैठक का एजेंडा

कैबिनेट बैठक का एजेंडा आज जारी होने की संभावना है, जिससे साफ हो जाएगा कि सरकार किस दिशा में कदम बढ़ाने वाली है। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में पहले से ही कयासों का दौर तेज है।

22 Aug 2025 10:08 am

Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक कल, इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

